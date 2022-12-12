南投首件跟騷遭判刑 年輕男長期跟蹤並夜闖少女房間

南投縣首件因跟騷罪被判刑的年輕男子，不僅跟蹤騷擾還夜闖愛慕者家中，拿起其房門上鑰匙開鎖闖入對方房間，行徑恐怖。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2022/12/12 12:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣23歲孫姓男子喜歡18歲少女，不斷跟蹤、接近，少女均不予搭理，男子變本加厲，今年5月間直闖少女家中，當時被趕走仍不死心，6月1日凌晨再度闖入少女家中，發現少女房門反鎖，竟拿起門外掛著的鑰匙開房門，少女睡夢中被驚醒大叫並報警，男子被移送法辦，經檢方起訴後，南投地院近日將他依跟蹤騷擾罪名判處拘役30日，為跟騷法實施後南投縣首名被判刑男子。

南投縣23歲孫姓年輕男子，喜歡18歲長相秀麗的少女，長時間跟蹤該女，並試圖接近，表明想跟她當朋友，少女相應不理，並要他不要再跟蹤，孫男仍不放棄，知道少女作息和出門、返家時間，就會予以跟蹤，讓少女不勝其擾。

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今年5月間孫男知道少女的住家很容易進入，晚間就開門闖進少女家中，少女篤其父親發現，將他趕走，警告他不准再來，但少女父親並未報案。

今年6月1日凌晨近2時，該日就是跟蹤騷擾防制法實施日，孫男趁少女和其父親熟睡時刻闖入其家中，因長時間跟蹤知道知少女的房間是哪一間，正想開房間門，發現喇叭鎖鎖住，瞥見門上掛著鑰匙便拿起開鎖，輕手輕腳走進少女房間。

孫男走進房門，坐在少女床沿，少女聽到聲響醒來，赫然發現經常跟蹤他的孫男就坐在床沿，驚聲尖叫，少女父親聽到後跑過來，看到孫男大喇喇地闖進女兒房間，立即報警。

警方將孫男移送法辦，南投地檢署檢察官將他依跟蹤騷擾罪嫌和無故侵入住宅罪嫌起訴，南投地院法官經審理，認為跟蹤騷擾、無故侵入他人住宅等行為，都是出於同一跟蹤騷擾目的，且時間和地點接近，應是一行為觸犯數罪名的想像競合犯，因此以刑責較重的跟蹤騷擾罪處斷。

法官在判決書中指出，孫男未能用以理性方式追求少女，反覆騷擾接近，還無故侵入其住宅，使少女在惶恐下度日，惟兼衡孫男坦承犯行且是初犯，因此判處拘役30日，如易科罰金折合新台幣3萬元。

南投地院將跟騷愛慕者還闖入住處拿鑰開房間門的男子判刑，為全縣首件跟騷罪判刑案。（記者陳鳳麗攝）

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