員林失戀男恐嚇簡訊狂轟濫炸 沙鹿街頭被逮

黃男在沙鹿街頭被逮。（民眾提供）

2022/12/10 12:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男不滿被女友甩，使用恐嚇簡訊連環call，女子嚇到報警並聲請暫時保護令，黃男仍駕車跟蹤，還惡意逼車，昨晚員林警分局循線逮捕黃男，並在他車內查獲到空氣槍及海洛因，警方偵訊後將全案依家暴、跟騷、恐嚇及槍砲、毒品及危駕等6大罪狀移送法辦。

受害女子跟黃男分手後，遭到恐嚇簡訊狂轟濫炸，黃男聲稱「自己手中有槍，分手後果自負，現在回頭還來得及」，女子不甩對方，直接上警局聲請暫時保護令，但黃男仍到女方住處埋伏，見女子外出便一路尾隨，使出惡意逼車、蛇行尾隨、變換車道超車煞停等手法，女子嚇得驚慌失措，再次到警局報警。

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經員林警方擴大調閱路口監視器及比對行車紀錄器影像，確認黃男涉有重嫌，專案小組立即報請地檢檢察官指揮偵辦並核發拘票，昨在台中市沙鹿區緝獲黃男，並在黃男駕駛車輛內查獲空氣槍1枝及毒品海洛因等物，亦將同車之鄭等3人一併緝捕歸案。

全案詢後依涉嫌家庭暴力防治法、跟蹤騷擾防制法、刑法恐嚇罪、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌將黃嫌一行人移送，其中針對黃嫌屢次透過通訊軟體傳送恐嚇訊息，並惡意跟車之犯行，建請聲請羈押。

彰化縣警察局員林分局分局長楊志傑表示，維護民眾生命、財產安全是警方第一要務，請不法份子切勿心存僥倖，後續亦將持續追查槍枝及毒品來源；分局長再次呼籲，跟蹤騷擾防制法已於6月1日施行，保護婦幼安全是警方責無旁貸之要務，民眾遇有任何糾紛，應循正當法律途徑處理，若有不法，警方定將依法究辦。

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