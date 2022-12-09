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    跟騷法實施半年 屏東警受理88件、移送41人、聲押3人

    新園惡男追求女子不成，竟然縱火燒車，是跟騷法實施後情節重大的案件。（屏東警方提供）

    新園惡男追求女子不成，竟然縱火燒車，是跟騷法實施後情節重大的案件。（屏東警方提供）

    2022/12/09 19:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕跟蹤騷擾防制法實施半年，屏東縣警局受理88件，將41人移送法辦，其中有3人情節重大羈押，警方呼籲，遇到跟騷者不必害怕，應立即向警方報案，並且詳細記錄相關過程，並確保自身的安全。

    屏東警方說，跟蹤騷擾防制法施行半年，屏東有3件較為嚴重，第1件 為夫妻離婚後要求復合，前夫攜帶棍棒埋伏在前妻公司附近，砸毀前妻車輛，經警方聲請緊急保護令後仍不聽，持續騷擾及翻牆侵入前妻住處，恐怖行徑讓法院裁定羈押。第2件為一對情侶分手後，前男友持續騷擾，不但盯哨守候，還持器械破壞前女友住處大門，掐前女友脖子及持玻璃瓶敲打後腦勺，恐嚇「不願復合就讓你死、我就先殺了妳再自殺」等語，經屏東地方法院裁准羈押。

    第3件則是，新園鄉一名男子追求女子不成，恐嚇被害女子「要讓你死」等語，又到被害女子住處車庫點火燒車，警方拘提該男子到案，經法院羈押獲准。

    屏東縣政府警察局局長劉印宮表示，觸犯跟騷法，最重可關5年，民眾如遇跟蹤騷擾時，應冷靜面對、避免正面接觸與衝突，儘量詳細記錄過程、蒐集相關證據以利警方偵辦，遭遇跟蹤騷擾切勿隱忍，應立即報案，由警方及時介入約制告誡，以確保自身民眾安全。

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