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    誘騙「裸聊」拍不雅影片 惡狼逼少女在土地公廟廁所逞慾

    趙男誘騙少女「裸聊」拍不雅影片，還逼少女在土地公廟公廁內給他猥褻逞慾。示意圖，圖非當事人。（資料照）

    趙男誘騙少女「裸聊」拍不雅影片，還逼少女在土地公廟公廁內給他猥褻逞慾。示意圖，圖非當事人。（資料照）

    2022/12/09 12:02

    〔記者張瑞楨／台中報導〕34歲趙姓男子於去年2月起，於臉書等社交平台，用多個假名帳戶誘騙未滿16歲、就讀國中的少女小芳「裸聊視訊」，再拍攝不雅畫面，威逼小芳與她交往，趙男甚至用不雅影片，威逼小芳多次到一間土地公廟廁所，給他猥褻洩慾，還把不雅照傳給小芳的胞妹等人，台中地院審理時，他全盤否認犯行，法官不採信，依恐嚇、對少年（少女）犯強制猥褻罪等罪名，重判徒刑8年10月，可上訴。

    判決書指出，34歲的趙男國中畢業、從事殯葬業，他用數個帳號與化名，自稱年僅21歲、從事滷味，誘騙國中女學生小芳（化名）成為情侶，並於去年2月間，兩人開啟視訊鏡頭聊天，他慫恿小芳將內衣掀起與自慰（裸聊視訊），以此方式取得小芳的不雅影片。

    小芳有意疏遠趙男，趙男遂威脅「分手可以，可是影片會怎麼樣，我不會管」、「讓我抱一下或親一下，開心的話就把影片刪除」，兩人於去年2月於某高中體育館見面，趙男強行猥褻，撫摸小芳胸部約10分鐘，去年2月至8月間，又於一處土地公廟的公廁內，三度強行猥褻小芳，甚至還拍下自己猥褻小芳的過程。

    到了今年3月間，趙男要求小芳拍攝不雅照給他觀覽，小芳不堪長期被威脅而拒絕，還對趙男說，「因為恐懼才會一直應付你」，趙男心生不滿，用另一個臉書帳戶，將小芳的不雅照片，傳給小芳的胞妹、胞妹的男友等人，今年4月27日凌晨，又透過Instagram帳號，威脅小芳「妳故意不鳥我，沒關係那不要怪我狠心，那就給大家看看」、「很多人看過妳的影片」，小芳忍無可忍，向警方報案。

    台中地院審理時，趙男承認拍攝不雅影片，但他否認逼迫小芳拍攝，也否認猥褻小芳，稱雙方是你情我願的交往，他如果碰觸小芳，也都經小芳同意，不構成少年及兒童性剝削條例。

    法官卻認為，趙男拍攝的其中一段不雅影片，趙男怒斥小芳，「想跟我斷絕關係是不是」，小芳嚇得哭泣，趙男又說「給我摸」、「我向你保證、我向你保證，以後不會有影片流出去。都不會」、「都不會有影片出現，給我摸、給我摸」，顯示趙男確實用不雅影片威脅、強制猥褻小芳，依以脅迫方法使少年（少女）被拍攝、製造猥褻行為電子訊號罪，成年人故意對少年犯強制猥褻罪、恐嚇危害安全罪等，判處徒刑8年10月。

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