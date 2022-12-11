女哭喊「醒著就痛苦」 軍人撿屍性侵2次判5年賠70萬

軍人撿屍女友人性侵2次，女哭喊「醒著就痛苦」，軍人被判5年、賠70萬元。（示意圖）

2022/12/11 19:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓職業軍人被控找女友人小妤（化名）到高雄某酒吧飲酒，涉嫌趁她酒醉撿屍兩度性侵，被害人事後罹患情緒障礙症（重度）、創傷後壓力症，她傳訊陳男「我醒著就痛苦」，怒告陳男性侵並求償180萬元，被告否認性侵，辯稱合意性交，法官勘驗監視器，發現小妤上樓時已醉倒，一、二審均判陳男5年徒刑，賠償70萬元。

判決書指出，被告陳男於前年12月間在IG，發現友人小妤貼狂歡動態照片，便邀請她到酒吧續攤，小妤應允到場，兩人一直喝到隔天清晨酒吧關門，陳見她不勝酒力醉倒，將她攙扶回住處，涉嫌撿屍無套性侵得逞，又趁3小時後小妤半醒時，二度性侵得逞。

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小妤醒來感覺遭到性侵，傳訊給陳男「我醒著就痛苦」，陳男裝傻回訊「？」，她怒回他「裝傻嗎」、「你知道你的行為是性侵嗎」、「之前有個人趁我吃藥之後性侵未遂他前陣子被判八個月了」，並向檢警報案起訴。

陳男後來回訊被害人表達歉意，表示以後不會再喝多誤事，小妤聽後哭訴自己無時無刻都想死；高雄地院審理時，陳男辯稱兩人是合意，事後曾一起下樓離開住處，法官勘驗監視畫面，發現小妤上樓時步伐緩慢，甚至由陳男攙扶，被告明顯在前面拉著她才能前進。

法官勘驗2人傳訊對話紀錄，被告曾請求小妤原諒，給他改過自新的機會，故認定性侵行為，判決陳男5年、民事賠償70萬元，被告不服上訴，高雄高分院維持原判。

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