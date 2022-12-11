為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女哭喊「醒著就痛苦」 軍人撿屍性侵2次判5年賠70萬

    軍人撿屍女友人性侵2次，女哭喊「醒著就痛苦」，軍人被判5年、賠70萬元。（示意圖）

    軍人撿屍女友人性侵2次，女哭喊「醒著就痛苦」，軍人被判5年、賠70萬元。（示意圖）

    2022/12/11 19:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓職業軍人被控找女友人小妤（化名）到高雄某酒吧飲酒，涉嫌趁她酒醉撿屍兩度性侵，被害人事後罹患情緒障礙症（重度）、創傷後壓力症，她傳訊陳男「我醒著就痛苦」，怒告陳男性侵並求償180萬元，被告否認性侵，辯稱合意性交，法官勘驗監視器，發現小妤上樓時已醉倒，一、二審均判陳男5年徒刑，賠償70萬元。

    判決書指出，被告陳男於前年12月間在IG，發現友人小妤貼狂歡動態照片，便邀請她到酒吧續攤，小妤應允到場，兩人一直喝到隔天清晨酒吧關門，陳見她不勝酒力醉倒，將她攙扶回住處，涉嫌撿屍無套性侵得逞，又趁3小時後小妤半醒時，二度性侵得逞。

    小妤醒來感覺遭到性侵，傳訊給陳男「我醒著就痛苦」，陳男裝傻回訊「？」，她怒回他「裝傻嗎」、「你知道你的行為是性侵嗎」、「之前有個人趁我吃藥之後性侵未遂他前陣子被判八個月了」，並向檢警報案起訴。

    陳男後來回訊被害人表達歉意，表示以後不會再喝多誤事，小妤聽後哭訴自己無時無刻都想死；高雄地院審理時，陳男辯稱兩人是合意，事後曾一起下樓離開住處，法官勘驗監視畫面，發現小妤上樓時步伐緩慢，甚至由陳男攙扶，被告明顯在前面拉著她才能前進。

    法官勘驗2人傳訊對話紀錄，被告曾請求小妤原諒，給他改過自新的機會，故認定性侵行為，判決陳男5年、民事賠償70萬元，被告不服上訴，高雄高分院維持原判。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國術館老闆猥褻女客出獄後再犯性侵 法院裁定強制治療
    2022/12/11 11:50

    國術館老闆猥褻女客出獄後再犯性侵 法院裁定強制治療
    男子約妻討論離婚事宜 竟恐嚇「斷腳筋」強行硬上
    2022/12/09 21:51

    男子約妻討論離婚事宜 竟恐嚇「斷腳筋」強行硬上
    2正妹喝3口咖啡險失身！惡狼試藥「魔鬼的呼吸」撿屍被起訴
    2022/12/09 11:11

    2正妹喝3口咖啡險失身！惡狼試藥「魔鬼的呼吸」撿屍被起訴
    調酒師撿屍在騎樓激情演出 口愛後凍未條硬上慘了
    2022/12/09 07:02

    調酒師撿屍在騎樓激情演出 口愛後凍未條硬上慘了
    整型名醫張耀元性侵案再審驗光碟 律師堅稱「冤案」
    2022/12/08 18:29

    整型名醫張耀元性侵案再審驗光碟 律師堅稱「冤案」
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播