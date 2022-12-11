國術館老闆猥褻女客出獄後再犯性侵 法院裁定強制治療

情境照

2022/12/11 11:50

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一間國術館陳姓老闆在2018年間曾趁推拿之際，猥褻女客而被判刑7月確定，但他出獄後不知悔改，今年又再犯，涉嫌趁推拿之際，撫摸女子小玉（化名）的胸部，並指侵得逞，檢方先依強制性交罪嫌起訴陳男，再向新北地院聲請裁定刑後施以強制治療，法官認為，陳男有高度再犯危險，裁定入相當處所施以強制治療至再犯危險顯著降低為止。

檢警調查，2018年8月3日，女子小翠（化名）與男友一行人前往國術館推拿，卻在獨處之際慘遭猥褻，小翠返家後神情怪異，其男友追問後，小翠情緒崩潰痛哭失聲，小翠男友認為陳男應不是初犯，決定把經過PO上爆料公社，有記者見到文章聯繫後建議2人應報警處理，小翠因此決定報案；全案經審理後，法院依強制猥褻罪判處陳男7個月確定。

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怎料，陳男在去年9月出獄後，繼續以國術館為業，今年3月22日竟又再犯，趁推拿之際，撫摸另名女子小玉（化名）的胸部並指侵得逞，檢方依強制性交罪嫌起訴並請法院加重其刑，一審法院於今年11月間判處陳男3年4月徒刑。

檢方並向法院主張，陳男出獄後再犯，且經安排性侵害身心治療課程後，治療評估會議決議，不通過治療，未來可能有再犯風險，因此希望法院裁定許可強制治療。

依據評估，陳男再犯可能性屬「高」、再犯危險情境為「按摩的情境」、再犯可能受害者為「前來按摩的女生顧客」、再犯可能時間為「不確定」，再犯危險拉高屬「高危險」，且可治療性結果為「低」。

另外，陳男對於前案強制猥褻犯行，並無悔意，甚至稱：「我不知道這樣叫強制猥褻，我沒有邪念」，可見他欠缺對受害者的同理、對他人身體界限及性自主的尊重與認知，並有自我中心主義。

法官認為，陳男自我控制再犯預防無成效，在接觸類似環境或類似事件時，仍有高度再犯危險，社區處遇治療已無法避免再犯性侵害案件，有施以刑後強制治療之必要。

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