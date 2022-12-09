2正妹喝3口咖啡險失身！惡狼試藥「魔鬼的呼吸」撿屍被起訴

冉姓惡狼分別約出兩名女網友，下藥後意圖性侵，所幸兩女警覺性高順利逃脫。（情境照）

2022/12/09 11:11

〔記者錢利忠／台北報導〕冉姓惡狼肖想染指網路正妹，試圖約對方見面下藥撿屍，犯案前還網購有「魔鬼的呼吸」之稱的禁藥，該藥含東莨菪鹼成分，不慎喝下恐昏沉而無法反抗，他為確認藥效還先試用，之後分別約出兩名女網友，下藥後意圖性侵，所幸兩女警覺性高順利逃脫；台北地檢署調查後，依兩件加重強制性交未遂等罪將他起訴。

在臨床醫學上，含東莨菪鹼成分的藥物，通常被用於麻醉前給藥等醫療用途，國外卻有毒販濫用，製成號稱世界上最毒的禁藥，若施用過量恐在短時間內陷入失憶、昏迷，甚至死亡。

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一名加拿大女歌手葳蔓，去年曾在社群平台貼文，揭露她與好友在路邊看見一叢黃花，將其摘下來嗅聞、拍照，期間長達30分鐘，2人返家後不僅頭暈、疲憊、連續做惡夢，還首次經歷俗稱「鬼壓床」的「睡眠癱瘓」，隔天她上網查詢才驚覺，該朵黃花是俗稱「天使喇叭花」且含有劇毒的「大花曼陀羅」，更是東莨菪鹼的萃取來源，其成分能導致人體麻痺、出現幻覺，而有「魔鬼的呼吸」之稱。

檢方調查，今年7月至8月間，冉男兩度網購含有東莨菪鹼成分的禁藥，為確認藥效，還先自行試用，這才發現每次施用後，不久即會陷入1至2小時的昏沉，且還附帶全身無力等副作用。

今年9月15日及17日，冉男先後約出兩名女網友前往夜店及去吃拉麵，並乘機在請兩女喝的咖啡中，滴了1至2滴含有東莨菪鹼的禁藥，不慎遭下藥的兩女，才喝下3口咖啡，隨即頭暈、無力，冉男隨即攙扶被害正妹去開房間，所幸兩女警覺性高，見冉男圖謀不軌，均奮力掙扎逃脫，事後陸續向警方報案提告。

檢警循線逮獲冉男後，查獲裝有禁藥的小棕瓶，鑑驗後查出含有東茛菪鹼等成分，認定冉男涉嫌下藥及意圖性侵未遂的事證明確，因此將他起訴。

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