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    屏東男殺台灣黑熊冷藏冰箱 黃美秀嘆：剛走一隻又來一隻

    屏東驚傳有獵人狩獵台灣黑熊及水鹿、山羊等動物。（屏東地檢署提供）

    屏東驚傳有獵人狩獵台灣黑熊及水鹿、山羊等動物。（屏東地檢署提供）

    2022/12/10 12:57

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東地方檢察署日前獲報，指霧台鄉1名顏姓男子竟獵殺黑熊，且冰藏在冰箱當中，國立屏東科技大學長期關注黑熊保育的「黑熊媽媽」黃美秀在臉書上嘆息指，「才剛送走一隻，又來一隻，再來呢？」

    今年4月於南投縣信義鄉丹大山區野放的台灣黑熊，經黃美秀及團隊編號為「16711」而得名，今年5月間卻驚傳死亡並被埋於仁愛鄉法治村武界部落的荒僻溪谷，頭、胸有明顯外傷，保七總隊緝兇逮捕田姓、馬姓兩嫌，這起野放1個月就橫死山林事件12月才剛審判，這幾天竟又驚傳台灣黑熊遭到獵殺還被「冰藏」的事件，令保育界震驚。

    黑熊媽媽黃美秀就在臉書po文指出，「屏東縣霧台鄉隘寮北溪1頭台灣黑熊遭民眾獵捕」的狩獵台灣黑熊行為，這種傷害已經深深烙印於國人心中，但至今卻似乎未見政府有積極作為以遏止這樣的憾事一再發生。

    她指出，若有，速度似乎也太慢了，瀕危物種的滅絕不會等人。再次呼籲政府正視永續性狩獵經營管理，並配合積極推動「瀕危黑熊零傷害」保育行動，以兼顧傳統狩獵文化和生態保育。

    這起案件檢方昨天諭令20萬元交保顏男後發出新聞稿，檢警指出，現仍有不肖獵人偷獵保育動物，高價販售山產店牟利，所以需要透過民間監督，也呼籲民眾如有在市面或山產店見過保育動物的軀體，應立即檢舉。

    此案已涉違反野保法18條，非經中央主管機關同意獵捕宰殺保育類野生動物，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬以上100萬以下罰金。

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