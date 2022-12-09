前法官顏南全與富商翁茂鍾不當往來 職務法庭判決出爐

前法官顏南全被控與富商翁茂鍾（見圖）不當接觸。（資料照）

2022/12/09 16:02

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定最高法院前法官顏南全在職時，審理佳和集團負責人翁茂鍾牽連的案件，未揭露與翁的往來事項以迴避案件，並收受襯衫及營養品等餽贈，違反法官倫理規範，通過彈劾，移送職務法庭審理，合議庭9日判顏的部分行為超過10年追懲時效而免議、部分不受懲戒。

審判長吳三龍指出，合議庭比較新舊法後，以舊的公務員懲戒法對顏南全較有利，而適用該法。顏的部分違失行為雖然成立，合議庭認應降一級懲戒，但因超過10年的追懲時效，只能判決免議；至於翁茂鍾筆記本內雖然記載與顏南全餐敘與球敘等情事，但未寫明顏有提供法律諮詢或其他違法情事，難以認定構成重大違失，故判決不受懲戒。

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監院指出，翁茂鍾的怡華公司牽涉的「百利案」上訴最高法院，經審查股法官審查未結而退回民事科，依保密分案程序等待分案，顏南全得知後，於2001年5月30日告知翁茂鍾此訊息，有重大違失。

監院表示，怡華公司雖提起「百利案」停止1000萬美金本票的強制執行，但百利銀行隨即提存該銀行簽發的可轉讓定期存單供擔保，續行強制執行；怡華再依法院裁定提存反擔保金2億8千萬元，停止強制執行。衍生百利銀行經理諸慶恩被訴偽造定存單、怡華公司提起附帶民事訴訟請求諸慶恩損害賠償（諸慶恩民事案），及巴黎銀行向怡華公司及吳仙富訴請損害賠償（巴黎銀行案）等案。

監院認為，顏南全擔任「諸慶恩民事案」及「巴黎銀行案」上訴最高法院的陪席法官，明知該等案件與翁茂鍾有關，卻未揭露其與翁茂鍾交往事項或自請迴避而參與評議，違反法官倫理。

監院指出，顏南全於審理「諸慶恩民事案」前，向翁茂鍾請託其子兵役一事，並提供資料供翁茂鍾傳真給軍方副司令處理，軍方副司令隔天就召見顏南全之子，交代處長安排擔任國安局司機，後來又在該案審理期間，接受翁茂鍾飲宴，席間並有軍方副司令在場，違失情形重大。

監院表示，依翁茂鍾筆記記載，顏南全自2001年間起至2008年間止，共計與翁茂鍾不當接觸18次。其中於「諸慶恩刑事案」上訴最高法院期間，與翁茂鍾飲宴2次；於「巴黎銀行案」一、二審期間，與怡華公司代理人同桌飲宴，並在最高法院辦公室接見翁茂鍾。且收受翁茂鍾以佳和集團或其個人名義贈送的襯衫8次、受贈營養品4次，嚴重損害法官職務形象及人民對司法的信賴，嚴重傷害司法公信力。

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