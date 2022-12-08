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    前新北檢察長朱兆民等司法官「強棒出擊」 抱團成立律師事務所

    前新北地檢署檢察長、高檢署主任檢察官朱兆民（右）等多位司法官，訂於22日成立法律事務所。（資料照）

    前新北地檢署檢察長、高檢署主任檢察官朱兆民（右）等多位司法官，訂於22日成立法律事務所。（資料照）

    2022/12/08 13:49

    〔記者楊國文／台北報導〕法界又出現一個「檢察長級」的重量級律師事務所！歷任桃園、新北地檢署檢察長的高檢署主任檢察官朱兆民，在檢察界聲望極高，今年初，還以近70歲的「高齡」，獲基層檢察官票選為檢察總長人選的第4名，朱日前屆齡退休後，找來法務部前法律司長邱美育、前最高檢察署特偵組檢察官、高檢署女檢察官越方如等人，成立律師事務所，備受法界矚目。

    律師界近年來盛行由資深司法官「抱團」合組律師事務所，例如，前高檢署檢察長陳守煌、前特偵組主任陳雲南、多位資深法官等人，以及前特偵組組長兼檢察官、高檢署檢察官楊榮宗、前台北地檢署檢察官於知慶等人均合作成立律師事務所，藉由各自專業領域的分工合作、人脈等優勢，在律師界佔有一席之地。

    國立海洋大研究所畢業的朱兆民，司法官訓練所第22期結業，歷任法務部保護司長、及嘉義、桃園、新北等地檢察長要職，朱也是辦案高手，任職檢察官期間偵辦過多件大案，包括興票案、拉法葉及獵雷艦採購案，也曾支援偵辦治平專案。

    由於朱曾任關務員、書記官，之後才投考司法官，頗能體會基層的辛勞，對於部屬承受龐大的辦案壓力，常以「不用擔心」、「依法處理就好」等話來紓解檢察官的壓力，在基層檢察官中享有極高聲望。

    因此，今年初，檢協會舉辦票選檢察總長推薦人選活動時，即使朱已近70歲「高齡」，幾乎不可能獲層峰拔擢為新任檢察總長，朱仍獲203票，高居第4名，甚至在2018年時，時任新北地檢署檢察長的朱兆民即曾獲檢協會檢察總長推薦票選前5名。

    法界認為，朱從高檢署主任檢察官的現職退休後成立法律事務所，可說是在律師界投入一個震撼彈，備受矚目。

    高檢署女檢察官越方如也是重要成員之一。司法官第29期結業的越方如，曾是特偵組檢察官的一員，曾偵辦319槍擊妹、扁家洗錢案。至於高檢署女檢察官邱美育，法學素養佳，曾任法務部法律司長，任職高檢署檢察官多年，辦案經驗豐富。朱兆民等人成立的事務所，訂於本月22日開幕。

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