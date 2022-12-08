客運收支帳目異常沖銷億元被控背信 大有巴士前董座獲判無罪

前大有巴士董事長吳東瀛判無罪。可上訴。（資料照）

2022/12/08 13:16

〔記者張文川／台北報導〕前大有巴士董事長吳東瀛，被控自1999年至2008年間指示會計，將台北市政府公車聯營管理委員會核撥給大有的部分補助款，改匯至子公司福和客運，再匯回大有以沖銷帳目，金額上億元，台北地檢署依背信罪嫌起訴吳；台北地院審理後認定只屬帳務登錄瑕疵，沒有背信犯意，也未造成公司損失，判吳東瀛無罪。可上訴。

大有巴士成立於1969年，吳東瀛於以婦產科名醫身分，接手經營搖搖欲墜的大有巴士，自1988年至2008年任大有董事長，以靈活經營手法使大有轉虧為盈，一度成為台北市最賺錢的民營公車。

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台北地檢署起訴指控，吳東瀛指示會計把台北市公車聯管會每月核撥給大有的多項補助款，部分改匯至子公司福和客運帳戶，再由福和轉匯至大有公司帳戶作帳，聯管會匯入的842萬餘元未入帳，另支出946萬多元未註記用途，委託代收款的會計科目，異常沖銷1億1144萬元，帳目混亂不清，致無法釐清大有與福和客運間的款項進出實情，無從查核大有巴士的實際營運盈虧。

大有巴士於2013年易主，新任董事會委請教會計詳細查核帳務，發現吳東瀛做主時期的作帳異常，控告吳背信，北檢起訴。

吳東瀛辯稱，因大有公司財務狀況不佳，為避免遭債權人扣押，乃有借用福和公司帳戶使用的需求，以避免影響大有的日常營運，但不論大有、福和間營收款項的委託代收、代付，以及薪資、營運費用的支付，都有帳務資料可憑，並沒有款項未入帳、支出未註明用途、異常沖銷1.1億元等帳目混亂不清情況，他沒有背信。

案經台北地院審理4年，逐項審核吳所提出的帳務證據，認為應入帳款項都有記載於收支日報表，並非未入帳，支出款項也有註明用途；至於異常沖銷1.1億元，吳已提出證據詳細說明理由，合議庭認為縱使吳有為圖便利而未逐筆沖銷的「帳務登載瑕疵」，瑕疵情節尚屬輕微，未達帳目混亂不清程度，大有公司也未受到財產利益損害。

北院認定認定吳東瀛沒有背信犯意，在大有財務狀況不佳情況下，仍能繼續經營十數年，十餘年間僅有19筆帳務登載有疑問，尚屬合理，而吳東瀛和其妻李清華也未侵占大有款項，沒有損害大有公司利益的意圖，因此認定罪證不足，判無罪。

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