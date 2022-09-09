前主播李天怡夫婦 背信起訴

李天怡（左圖）涉嫌夥同丈夫郭人杰（右圖）、澳洲台商李吳達，與曾任南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨合謀，將野生動物的價格抬價一億多元；台北地檢署昨依背信罪起訴。（取自臉書）

2022/09/09 05:30

幫買非洲野生動物 抬價一億多元

〔記者錢利忠、徐郁雯／台北報導〕三立「消失的國界」前主持人李天怡受時任三立總經理張榮華委託，替張旗下的「頑皮世界」野生動物園牽線買長頸鹿等非洲野生動物，李涉嫌夥同丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達，與曾任南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨合謀，抬價一億多元；台北地檢署昨依背信罪起訴李天怡夫婦及李吳達等三人，另對孫發布通緝。

檢方調查，四人看準頑皮世界難辨別售價及急於進口，成立境外公司亞太印象從事動物買賣，涉背信抬價；該公司取得二百七十三餘萬美元訂金後，於去年三月分潤，李天怡夫婦取得廿六萬四千美元、李吳達取得廿七萬二千美元，檢方認定為不法所得，建請法院宣告沒收或追徵。

請繼續往下閱讀...

全案起源於張榮華前年入主頑皮世界，想打造非洲草原動物區，張指示身兼頑皮世界董事及三立新聞部資深副總高明慧引進動物，高找上李天怡，李透過李吳達與有管道輸出動物的孫耀亨搭上線，由李吳達與孫耀亨負責輸出。

不料，引進動物的新聞曝光後，遭動保團體質疑來源不合法，頑皮世界要求亞太印象提供輸出資料未果，因此解約；去年十月，高明慧與李天怡商討解約爭議時，察覺李在亞太印象插股，張榮華原想圓融處理，但李不還錢，張才提告。

檢方調查，四人於前年六月二日成立LINE群組「南非團」討論報價，孫先傳送「初始動物成本」給李吳達，總價卅九萬六千七百五十美元，核算本益後，於群組提出總計一百零七隻動物共一百五十二萬九千五百美元的「台灣報價」；檢方認為該價格合理。

但李天怡卻抬價三到五倍，每隻長頸鹿、斑馬調為六萬、一萬五千七百美元；李吳達曾說價格過高，李天怡卻答「老闆可能會殺價」，之後便交出此報價。四人於東非群島塞席爾共和國成立亞太印象，李天怡、李吳達、孫耀亨各持股三成多；李吳達接洽動物進口、孫安排非洲端買賣及運送、郭代表妻子於公司發聲、李天怡則鼓吹張、高「買愈多愈優惠」。

李天怡 低調未回應

頑皮世界議價後，前年七月簽立總價五百四十六萬一千美元的合約，每隻長頸鹿、斑馬分別為五萬四千、一萬四千美元；至去年三月已預付七十一％貨款，共三百九十餘萬美元，另支付一半的航空貨款共八十九萬多美元，解約後均討不回來。

李天怡針對被起訴一事，僅表示，還沒有收到起訴書，不便回應。

李天怡二月時涉嫌浮報進口動物價格，遭檢調搜索，最後以五十萬交保，並請辭三立新聞部總編輯職位及消失的國界主持棒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法