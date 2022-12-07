影片曝光！遊覽車誤闖機車道塞好塞滿 硬衝狂「刷卡」5公里
2022/12/07 21:20
〔記者湯世名／彰化報導〕狂！有輛遊覽車昨天（6日）誤闖台74線中彰快速公路機車道，整個車身塞好塞滿，幾乎沒有空隙，後方機車騎士全傻眼，全程5公里輪胎不斷摩擦兩側護欄，車身不斷上下晃動有如跳曼波，在烏日段下匝道時又一度卡在分隔島，前進後退來回多次，花了許久時間才脫困。
林姓女子把遊覽車誤闖機車道的影片PO上網指出，這條機車道看過很多車輛誤闖，今天還是第一次看到遊覽車誤闖，「司機是在挑戰自己？」大批網友留言說，「司機大哥，你累了嗎？」有網友認為是不是遊覽車司機太相信導航了？還有人笑稱，「板金直線磨好磨滿」，還有網友擔心輪胎會爆開。
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下匝道又杯具 轉彎再卡分隔島
影片中，只見遊覽車從彰化這頭誤闖機車道一路往前開，後方則跟了一堆機車，遊覽車車身幾乎與機車道寬度一樣，塞好塞滿，不斷摩擦兩側水泥護欄，車身上下左右晃動。遊覽車行駛到跨越大肚溪的橋梁，在台中烏日下匝道，要切入快車道時，轉彎空間不足，整輛車幾乎卡在分隔島，後方機車族塞爆滿肚子火。遊覽車駕駛前後左右移動車身，喬了許久才終於脫困。
彰化警分局快官派出所長呂皆慶指出，經追查，遊覽車昨天下午行駛於中彰機車道，已嚴重影響用路人安全，根據道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定，遊覽車行駛公告禁行路段，可處900元以上1800元以下罰鍰。