高院、北院將遷華山車站舊址 今開工移樹、拆遷月台

高院及北院於華山司法園區舉行動土典禮，司法院院長許宗力致詞。（記者王藝菘攝）

2022/12/07 13:21

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院本院及台北地院未來將遷址到華山車站舊址，今天上午11時先行舉辦「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」開工動土典禮，北院院長黃國忠說，兩個法院不管承載案件量或人員均多，加上明年上路的國民官新制，依現有空間絕對無法支撐，才有這次拆遷計畫，也希望未來主體建築工程能陸續順利進行。

上午與會來賓可謂司法界「眾星雲集」。包括司法院長許宗力、副院長蔡炯燉、秘書長林輝煌、最高行政法院院長吳明鴻、高院院長李彥文、智慧財產及商業法院院長陳駿璧、台中分院院長高金枝、法官學院院長張升星、高等檢察署檢察長張斗輝、台北地檢署檢察長林邦樑、全國律師聯合會理事長陳彥希、台北律師公會理事長范瑞華、法律扶助基金會台北分會會長林俊宏等人。

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黃國忠致詞時首先感謝許宗力及各位長官鼎力支持、協助本工程；黃說，面對歷史文物及前人走過的足跡，應該懷著謙卑、虛心的態度去感恩、保護，因為他們留下無形、有形的資產，豐富我們文化底蘊，擴展我們的視角，培育我們的內涵。

黃國忠表示，因此在規劃設計初期，便希望將歷史文物與現代化建築融和，共同打造一個多面向的「司法審判及人文教育園區」，所以先行將基地上受保護的樹木予以移植與復育，並將月台異地保存，未來將於市民大道、林森北路交叉路口重塑。

許宗力也說，近30年來全國司法案件量激升，使用法院的民眾及司法人員大量增加，但位在北部的各級法院院舍普遍老舊且空間嚴重不足，嚴重影響人民訴權權益，因此，在總統蔡英文大力支持下，兩個法院未來將進駐華山車站舊址。

典禮中也進行「祥獅獻瑞」、「祈福祝禱」、「動土」等環節，最後在各法院院長合照中順利結束。

高院及北院於華山司法園區舉行動土典禮，國民法官吳玟儒（左起）、歐陽儀、趙書郁。（記者王藝菘攝）

華山車站舊址。（記者溫于德攝）

華山司法園區樹木即將移植並復育。（記者溫于德攝）

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