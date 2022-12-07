為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高院、北院將遷華山車站舊址 今開工移樹、拆遷月台

    高院及北院於華山司法園區舉行動土典禮，司法院院長許宗力致詞。（記者王藝菘攝）

    高院及北院於華山司法園區舉行動土典禮，司法院院長許宗力致詞。（記者王藝菘攝）

    2022/12/07 13:21

    〔記者溫于德／台北報導〕高等法院本院及台北地院未來將遷址到華山車站舊址，今天上午11時先行舉辦「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」開工動土典禮，北院院長黃國忠說，兩個法院不管承載案件量或人員均多，加上明年上路的國民官新制，依現有空間絕對無法支撐，才有這次拆遷計畫，也希望未來主體建築工程能陸續順利進行。

    上午與會來賓可謂司法界「眾星雲集」。包括司法院長許宗力、副院長蔡炯燉、秘書長林輝煌、最高行政法院院長吳明鴻、高院院長李彥文、智慧財產及商業法院院長陳駿璧、台中分院院長高金枝、法官學院院長張升星、高等檢察署檢察長張斗輝、台北地檢署檢察長林邦樑、全國律師聯合會理事長陳彥希、台北律師公會理事長范瑞華、法律扶助基金會台北分會會長林俊宏等人。

    黃國忠致詞時首先感謝許宗力及各位長官鼎力支持、協助本工程；黃說，面對歷史文物及前人走過的足跡，應該懷著謙卑、虛心的態度去感恩、保護，因為他們留下無形、有形的資產，豐富我們文化底蘊，擴展我們的視角，培育我們的內涵。

    黃國忠表示，因此在規劃設計初期，便希望將歷史文物與現代化建築融和，共同打造一個多面向的「司法審判及人文教育園區」，所以先行將基地上受保護的樹木予以移植與復育，並將月台異地保存，未來將於市民大道、林森北路交叉路口重塑。

    許宗力也說，近30年來全國司法案件量激升，使用法院的民眾及司法人員大量增加，但位在北部的各級法院院舍普遍老舊且空間嚴重不足，嚴重影響人民訴權權益，因此，在總統蔡英文大力支持下，兩個法院未來將進駐華山車站舊址。

    典禮中也進行「祥獅獻瑞」、「祈福祝禱」、「動土」等環節，最後在各法院院長合照中順利結束。

    高院及北院於華山司法園區舉行動土典禮，國民法官吳玟儒（左起）、歐陽儀、趙書郁。（記者王藝菘攝）

    高院及北院於華山司法園區舉行動土典禮，國民法官吳玟儒（左起）、歐陽儀、趙書郁。（記者王藝菘攝）

    華山車站舊址。（記者溫于德攝）

    華山車站舊址。（記者溫于德攝）

    華山司法園區樹木即將移植並復育。（記者溫于德攝）

    華山司法園區樹木即將移植並復育。（記者溫于德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偷電挖礦會被沒收比特幣嗎？ 高院16日邀180人討論
    2022/11/11 16:47

    偷電挖礦會被沒收比特幣嗎？ 高院16日邀180人討論
    高金枝將接下高院龍頭 陳賢慧掌台中高分院
    2022/11/02 19:18

    高金枝將接下高院龍頭 陳賢慧掌台中高分院

    通膨潮來襲 房子這樣購「財」保值
    立委收賄案 高院首波10/21傳喚蘇震清、廖國棟、陳超明
    2022/10/13 13:17

    立委收賄案 高院首波10/21傳喚蘇震清、廖國棟、陳超明
    都缺人／一、二審搶法官 高院勝出
    2022/04/10 05:30

    都缺人／一、二審搶法官 高院勝出
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播