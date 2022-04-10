都缺人／一、二審搶法官 高院勝出

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2022/04/10 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院法官湯美玉今年二月十三日因病辭世，留下龐大案件待審，高院上月向台北地院調人遞補，多數法官認為等到八月例行遷調時再異動較合理，婉拒調動。高院持續溝通，取得法官陳雯珊首肯，但因她調民事庭尚未滿兩年，依北院內規不得調動，北院自律委員會決議不同意她遷調，上演罕見的一、二審「搶」法官事件；司法院最後決議陳調遷高院，五月一日生效。

高院有法官病逝

等不及八月例行調動

高院民事庭目前有九十四位法官，平均每人每月收案十一件，除要負責一審上訴案，還要處理三審撤銷發回案件，又一律採三人合議制，結案速度與效率較獨任制低，湯美玉過世後，高院急於找人遞補遺缺，紓解龐大的案量。

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好不容易說動北院法官

又被未滿兩年內規卡住

高院徵詢北院法官的意願時，多數都認為八月即年度調動，屆時有法官上高院，司法院就會補人給北院；若五月就調動，案件得提前交棒，一審同事須多分案，高院壓力只是轉移給北院，故予婉拒。但高院考慮二審案量，認為「很難撐到八月」，持續、積極溝通下，終於成功勸進陳雯珊。

但陳前年八月才從簡易庭調民事庭，依台北地院「法官事務分配要點」規定，法官辦理各事務未滿兩年者不予調動，加上北院轄區是全台金融與商業重鎮，民事案件質量均繁重，臨時更換法官會造成接手者困擾，也恐影響當事人的訴訟進行。

北院民事庭共有六十九位法官，採獨任制，每人月收新案約廿五案，壓力亦沉重，北院因此召開自律委員會議，決議「不同意」陳的調遷案。

搶人大作戰 資深法官：

凸顯法官人力捉襟見肘

兩院僵持不下，高院遂將人事案送司法院人事審議委員會處理，北院見勢不可擋，只好附註「尊重司法院決定」；人審會日前決議陳雯珊可調任高院。

有一審法官質疑只差三個月就要統調，為何高院要急於「搶人」？高院行政庭長洪于智回應說，高院是建議人選，調動法官的權責在司法院，經民事庭庭長上網查閱，陳雯珊的裁判品質足堪遴選為二審法官。

一位資深法官說，此事凸顯法官人力捉襟見肘的吃緊情況。

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