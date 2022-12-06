為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    王鴻薇緊咬 吳怡農：無法控制對手抹黑潑糞

    民進黨台北市第三區立委參選人吳怡農舉行競選主視覺發表記者會。（記者田裕華攝）

    民進黨台北市第三區立委參選人吳怡農舉行競選主視覺發表記者會。（記者田裕華攝）

    2022/12/06 11:39

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區立委補選將在明年1月登場，但國民黨參選人王鴻薇不斷對民進黨參選人吳怡農提出各式質疑，也讓選戰失焦。吳今天無奈表示，他沒辦法控制對手抹黑、攻擊、潑糞，但能控制的是，面對這麼大困難、挑戰時，怎麼堅持做好自己、問心無愧。

    吳怡農今天上午與台北市議員王世堅、邱威傑合體，一同公布競選兩款主視覺，其中一款更致敬革命家切格瓦拉，三人也接受媒體聯訪。吳怡農原希望聯訪提問鎖定在主視覺相關，但媒體卻不斷針對王鴻薇提出的黑道質疑提問。吳表示，沒有辦法改變或影響對手的選舉方式，只能堅持自己對選民的承諾，他會堅持一場乾淨、正向的選舉，這是未來5個禮拜、接下來選舉也都不會改變的。

    媒體又追問，吳怡農雖強調乾淨選戰，但王鴻薇卻緊咬黑道議題，且吳在陸戰方面深耕時間也不如王。對此吳怡農表示，希望大家透過主視覺感受到他從政的態度、價值與堅持，也希望接下來每位選民看到的是他們所做的選擇。吳也說，他沒辦法控制對手的抹黑、攻擊與潑糞，但他能控制的是面對這麼大的困難挑戰時，如何堅持做好自己、問心無愧。

    吳怡農也說，希望1月8日中山、北松山選民可以看到他的堅持、過去幾年來的努力，或許不是傳統地方服務，但絕對是深耕基層，投入社區，希望大家給他肯定，讓他進到國會，跟大家一起做更多事。

    媒體也關心，吳怡農頻遭攻擊，太太是否心疼。吳表示，當然有，不只是太太，許多朋友、長輩、同事都覺得可惜，一場選舉只有短短5週，卻可討論如何提升國家安全、提升台灣競爭力等重要議題，但這次選舉一開始48小時，他就面對這麼多抹黑、人身攻擊、焦點轉移，一切都是為了讓大家無法談重要議題。

    吳怡農說，我們無法改變環境，但若因為困難選擇妥協，就對不起今天的切格瓦拉精神，也對不起每一位為我們爭取到民主制度的前輩，這當然很可惜、不幸，但講完還是要回去社區、選區不斷與選民討論重要的事情。吳怡農也激動表示，「若這個堅持都做不到，那我們不用選了、不用參與政治」。

    立委參選人吳怡農（中）今天上午與台北市議員王世堅（左）、邱威傑合體，一同公布競選兩款主視覺，其中一款更致敬革命家切格瓦拉。（記者蔡思培攝）

    立委參選人吳怡農（中）今天上午與台北市議員王世堅（左）、邱威傑合體，一同公布競選兩款主視覺，其中一款更致敬革命家切格瓦拉。（記者蔡思培攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回擊王鴻薇開除說 吳怡農斥：無理指控 轉移焦點
    2022/12/06 05:30

    回擊王鴻薇開除說 吳怡農斥：無理指控 轉移焦點
    黃承國暫停出席民進黨中常會
    2022/12/06 05:30

    黃承國暫停出席民進黨中常會

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    王鴻薇曾上共媒貶蔡「台灣領導人」 吳怡農要求向社會交代
    2022/12/06 05:30

    王鴻薇曾上共媒貶蔡「台灣領導人」 吳怡農要求向社會交代
    面對社會質疑 吳怡農促黨處理黃承國問題
    2022/12/04 05:30

    面對社會質疑 吳怡農促黨處理黃承國問題
    王鴻薇酸「小英制度的受益者」 吳怡農：非常時期每個黨都會徵召
    2022/12/03 12:23

    王鴻薇酸「小英制度的受益者」 吳怡農：非常時期每個黨都會徵召
    台北立委補選有「第3人」參戰 他曾讓妙天從椅子上摔下來
    2022/12/02 19:11

    台北立委補選有「第3人」參戰 他曾讓妙天從椅子上摔下來
    新聞360》王鴻薇「選前搶救、選後落跑」 吳怡農迎戰勝負關鍵曝
    2022/12/02 18:30

    新聞360》王鴻薇「選前搶救、選後落跑」 吳怡農迎戰勝負關鍵曝
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播