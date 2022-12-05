國民黨籍花蓮縣副議長潘月霞母女 涉詐領助理費收押禁見

國民黨花蓮縣議會副議長潘月霞，涉嫌詐領助理費深夜遭裁定收押。（圖擷取自潘月霞臉書）

2022/12/05 23:20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨籍花蓮縣議會副議長潘月霞，涉嫌在任內貪污，利用女兒潘宣羽開的民宿員工當人頭，長期詐領助理費，約計60萬元，4日住處被檢調搜查，並帶走相關證物，偵訊後今天遭檢方以涉犯違反貪污治罪條例聲押，法院深夜裁定准押。

花蓮地檢署指揮廉政署偵辦潘月霞貪污案，4日潘的住所及民宿遭檢廉調單位搜查，連同女兒潘宣羽等6人都被帶回地檢署約談，檢方今天認為母女2人涉犯7年以上重大貪污罪，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見均獲准。

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檢方表示，潘月霞在2019年至2020年擔任副議長期間，同時與其女兒在花蓮玉里經營某特色民宿，共同涉嫌將該民宿2名員工不實申報為縣議會公費助理，藉此詐領公費助理補助費用，並足生損害於縣議會對於縣議員遴用助理補助費用管理及核銷的正確性，所得供潘自行花用或支付民宿員工薪水。

檢方指出，案經檢廉調多日蒐證，為進一步查悉相關事證，4日早上執行搜索及通知6人到案詢問及訊問，隨即扣押相關證據，最後聲押母女2人。

國民黨籍花蓮縣議會副議長潘月霞於2018年代夫出征參選議員當選，本屆選舉則轉戰玉里鎮長，卻以4675得票數輸給拿下5988票、曾任玉里鎮第17屆鎮長的前花蓮縣議員龔文俊。

潘月霞夫婿潘富民，擔任過2屆玉里鎮長、縣議員3屆，因捲入2011年LED路燈及防火器材採購弊案，收受回扣，2018年遭判刑7年2月定讞、褫奪公權5年，上月在選舉前夕獲得假釋，並公開露面替妻輔選。

同樣是國民黨籍的準玉里鎮長龔文俊本屆雖然當選，但選前涉嫌以豬隻、豬頭、酒水等向選民行賄，經花蓮檢調搜索傳訊並聲押，法院裁定50萬元交保，全案尚在偵查階段。

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