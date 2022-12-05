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    學徒保養機械車位慘死 師傅狡辯從重改判

    學徒遭機械停車位被壓死，師傅被高雄高分院從重量刑。（記者鮑建信攝）

    學徒遭機械停車位被壓死，師傅被高雄高分院從重量刑。（記者鮑建信攝）

    2022/12/05 21:18

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓學徒獨自保養大樓機械停車位，不料卻被活活壓死，曾姓師傅不滿被依業務過失致死罪判刑8月，上訴要求翻案，高雄高分院審酌他狡辯又拒和解，從重改判14月。

    判決書指出，2017年6月，陳姓男子到某機電公司應徵，擔任學徒維修員，公司陳姓負責人（判刑）指定曾姓職員教導他相關維修知識和技術，2人固定1組。

    同年8月10日下午2點，陳男尚未領取證照，卻獨自騎機車到三民區某大樓保養機械停車位，未料機械車位突然下降被壓死，2個小時後，曾男因連絡不到他前往查看，才知道出事了。

    雄檢深入追查，認為陳姓負責人和曾男均有過失，依業務過失致死罪偵結後，高雄地院審酌陳認罪，並與被害人家屬和解，判處徒刑8月，宣告緩刑；曾男則否認有罪，地院雖處8月徒刑，但不宜緩刑。

    曾男不服上訴，指稱案發當天行程大亂，指示陳男先去另棟大樓等他，卻沒料到會獨自跑去維修，否認有過失；檢方則認為量刑太輕，同樣上訴。

    高雄高分院開庭調查，認為曾男始終否認到底，又未與家屬和解，與陳姓負責人情節相比，刑度明顯偏低，因此改判1年2月，仍可上訴。

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