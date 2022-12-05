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    戒指套牢無法自拔！ 消防員5分鐘剪下拯救紅腫拇指

    女學生戴上戒指卻無法自拔，在老師帶領下到消防隊求助。（屏東縣消防局提供）

    女學生戴上戒指卻無法自拔，在老師帶領下到消防隊求助。（屏東縣消防局提供）

    2022/12/05 19:54

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天上午9時許，屏東潮州消防隊來了2名教師和1名學生，原來是女學生週六戴上戒指，卻沒想到拔不下來，直到週一上學才向老師求救，消防人員見狀，拿出破壞剪，5分鐘就把戒指破壞取下，讓腫脹的小姆指終於「重見天日」。

    這名同學今天早上到校後向老師求助，但在學校仍無法取出，老師帶著這名女學生到消防隊求援，潮州分隊分隊長孫宗佐發現這支「卡戒」的小拇指已經紅腫，且有逐漸發紺、變紫情形，若不盡快處理，可能導致手指末端缺氧最終壞死，甚至要截肢。

    孫宗佐說，除請同仁以破壞剪等工具取下戒子，唯恐在剪開戒子過程割到學生手指，還在縫隙中塞入紙張避免直接接觸到皮膚，過程中也不斷安撫學生並關心其中指腫脹情形，所幸，在破壞剪的使用下，不到5分鐘分順利將卡住的戒子取下，僅手指輕微擦傷紅腫，讓該名女子手指血路恢復通暢，不斷向打火弟兄道謝。

    據了解，這名同學在週六就於右手中指上戴上戒子，但無論怎麼用力都「無法自拔」，疼痛越來越無法忍受，忍耐到週一到校已經紅腫且逐漸發紺、變紫，越來越嚴重下老師帶來求助，所幸只需5分鐘就排除。

    第二大隊長林國偉表示，一般處理卡戒問題，會先以柔性方式試試看能否取下，情非得已才會破壞戒指取下，呼籲民眾帶戒指時須考慮大小合適的問題，以免花錢購買的戒指報銷，甚至還有可能傷及手指。

    女學生戴上戒指卻無法自拔，在老師帶領下到消防隊求助。（屏東縣消防局提供）

    女學生戴上戒指卻無法自拔，在老師帶領下到消防隊求助。（屏東縣消防局提供）

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