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    開記者會指中國商人「好像也是詐騙犯」 管碧玲挨告判賠16萬

    立委管碧玲前年開記者會指中國商人孫天群「好像也是詐騙犯」等語，經孫天群提告求償，北院民庭判管應賠償孫16萬元。（資料照）

    立委管碧玲前年開記者會指中國商人孫天群「好像也是詐騙犯」等語，經孫天群提告求償，北院民庭判管應賠償孫16萬元。（資料照）

    2022/12/05 17:08

    〔記者溫于德／台北報導〕民進黨立委管碧玲前年開記者會指中國商人孫天群「好像也是詐騙犯」等語，遭孫天群提告求償160萬元並刊登澄清聲明，台北地院民庭認為，管碧玲身為立委，具有一定程度的政治歷練，以及收集資訊和查證能力，卻陳述無法確認的內容，已損害孫天群的名譽，判賠16萬元，但不用刊登澄清聲明。可上訴。

    澳洲共諜王立強除了牽扯出中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦，孫天群同樣被捲入其中。前年1月9日，管碧玲開記者會，她手持「孫天群詐騙案例」的看板，寫到孫天群涉及3個詐騙案。

    管碧玲也說，「詐騙的紀錄也很豐富，他（指孫天群）跟向心也一起涉嫌過詐騙案件，他自己也涉嫌過兩起詐騙事件」、「怎麼孫天群好像也是詐騙犯」、「而且孫天群自己本身也是詐騙犯」等語。

    孫天群不滿管碧玲侵害個人名譽，分別提起刑、民事告訴。刑事部分，管碧玲獲檢方不起訴確定，孫天群接著聲請交付審判，北院刑庭去年9月22日駁回聲請確定。孫天群另於民事庭對管碧玲求償160萬元並要求刊登澄清聲明。

    管碧玲解釋，自己已盡合理查證義務，否認言論憑空杜撰，且她是針對可受公評之事進行合理評論，並已提出相關媒體報導或PTT八卦版文章作為佐證；她也強調，該次記者會主要是為了反駁蔡正元的不實指控，即便與事實相左或誇張聳動，仍受言論自由保障，否認賠償責任。

    北院民庭指，管碧玲當下手持看板及其言論內容，會讓大眾認為孫天群是詐欺慣犯，然而，管碧玲提出的新聞資料，都沒提到孫天群曾涉及詐欺案件，且網路文章僅推測孫天群可能有詐騙、吸金，無法作為證據。

    北院民庭審酌，管碧玲身為立委，具有一定程度的政治歷練，以及收集資訊和查證能力，卻陳述無法確認的內容，已損害孫天群的名譽。

    北院民庭強調，孫天群並非台灣人民，在王立強共諜案前，孫天群並非家喻戶曉之人，因此，其名譽權受保障的程度應比公眾人物高，故判管碧玲應賠償16萬元，但不用刊登澄清聲明。

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