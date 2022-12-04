苗縣銅鑼火警釀3死 死因為吸入過多火災濃煙

消防署火災調查組與苗栗縣消防局火災調查科人員，到場勘驗起火原因。（記者張勳騰攝）

2022/12/04 17:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉一幢3樓透天厝昨天傳出火警，造成就讀國中及國小的3姊弟死亡，苗栗檢警雙方今（4日）天相驗，死因為吸入過多火災濃煙死亡，初步排除人為縱火可能，消防署也派員到場鑑定，研判起火點在2樓的中間，已採集相關跡證送驗再確定真正起火原因。

苗栗縣銅鑼鄉一幢3樓透天厝昨天下午1點起火，火勢雖於20分鐘控制，但2樓起火樓層易燃物多，滾滾濃煙快速上竄，當時位處3樓前方房間，分別就讀國中、小學的3姊弟無一人逃出，後方房間的祖父緊急衝下樓逃生；3姊弟被救出時皆無生命跡象，送醫不治。

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苗栗縣消防局副局長黃德興指出，消防人員到達火場時，火舌及濃煙從3樓陽台竄出，火場2、3樓均裝設鐵窗，導致只能從內部樓梯逃生，加上逃生時未將房間關閉，導致濃煙進入房間。

黃德興表示，搜救人員先在3樓房間門口外側發現倒臥地上的女童，接著在門口發現另名女童，又再房間床上發現全身覆蓋棉被的男童，研判三姊弟在火警發生後試圖逃生，但被濃煙嗆昏、逃生不及釀成悲劇。

消防署火災調查組人員今天上午也會同苗栗縣消防局人員到場勘驗，研判起火點在2樓中間。

苗栗地檢署檢察官曾亭瑋率法醫等人今相驗，調查3姊弟死因，發現3人主要均係因吸入過多火災濃煙死亡，目前初步排除人為縱火可能。

至於確切起火原因？苗栗檢方已請苗栗縣消防局儘速鑑定中，並透過警方調取案發地點周圍監視錄影器畫面，待進一步勘查現場與採取證物研析後判斷。

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