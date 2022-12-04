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    南投「垃圾山」火場又竄白煙 12/5～12/7名間停收垃圾3天

    南投縣南投市公所清潔隊員監控垃圾臨時堆置場情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣南投市公所清潔隊員監控垃圾臨時堆置場情形。（記者謝介裕攝）

    2022/12/04 13:43

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉公所今年度資源回收工作經環保署考核，獲得優等殊榮後，將於明（5）至7日前往高雄及屏東縣市進行「資源回收業務觀摩活動」，特別公告上述3天期間全鄉暫停家戶垃圾收運，8日（星期四）恢復清運當天，則提早至下午1時起開始收垃圾，希望鄉親配合。

    名間全鄉共有23村，每天家戶產生的垃圾量約25噸，平均每月約750噸，在公所清潔隊員將紙張、玻璃、塑膠、鋁鐵等相關回收物品分類整理乾淨後，目前每月可為公庫帶來約20萬元收益，希望此次與南部縣市及公所交流後，資源回收工作能做的更好、更落實，並提醒鄉親5、6、7日暫停收運期間，勿將垃圾丟置戶外，共為維護環境清潔盡分心力。

    而南投市公所垃圾臨時堆置場，昨因沼氣自燃發生火災意外，雖然火勢在8小時後獲控制，但市公所清潔隊仍不敢掉以輕心，特別派員進行24小時監控，結果今日上午10時許，一度又因悶燒竄出白煙，還好清潔隊員立即拉水線灌救，也順利遏止堆置達2萬餘噸的「垃圾山」死灰復燃，雖然今是星期假日，但公所清潔隊依舊堅守崗位的精神，值得肯定。

    南投縣南投市公所垃圾臨時堆置場竄出白煙後，清潔隊員立即拉水線滅火。（記者謝介裕攝）

    南投縣南投市公所垃圾臨時堆置場竄出白煙後，清潔隊員立即拉水線滅火。（記者謝介裕攝）

    南投縣名間鄉公所公告12月5、6、7日全鄉家戶垃圾暫停收運，呼籲鄉親配合。（記者謝介裕攝）

    南投縣名間鄉公所公告12月5、6、7日全鄉家戶垃圾暫停收運，呼籲鄉親配合。（記者謝介裕攝）

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