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    討錢被拒弒母 54歲不肖子起訴

    于姓男子因要錢不成，在自家掐死7旬老母親。（資料照）

    于姓男子因要錢不成，在自家掐死7旬老母親。（資料照）

    2022/10/05 19:38

    〔記者王定傳／新北報導〕今年8月1日，54歲于姓男子因討錢被拒絕，竟涉嫌兩度對老母親掐頸，導致其母窒息死亡，他犯後輕生未遂，報警自首稱自己殺了母親，新北地檢署今日依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴于男。

    檢警調查，今年8月1日上午6時許，于男因討錢被拒絕後，心生不滿，把持有保護令的于母推進房間內，徒手掐頸約10至20分鐘，見其母無法動彈、測量脈搏沒有反應，竟沒報警，反而先返回房間抽菸。

    約1小時候，他又再度進入其母房間，再度掐頸約5分鐘，導致其母窒息因而呼吸衰竭死亡，于男隨後確認其母頸部、心跳均無反應後，再度返回自己房間，同日晚間6時許，他持刀輕生，因血流過多而失去意識，直到隔日上午，他醒來發現自己沒死，報警稱殺了母親，警方獲報前往現場時，于母已經死亡。

    于男在警詢及偵查時均坦承掐死母親，檢方認為他所為涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌及違反家庭暴力防治法中的「違反保護令」罪嫌，請法院以殺害直系血親尊親屬罪嫌論處，但他犯後自首犯行，請依法減輕其刑。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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