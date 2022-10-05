電子煙油假冒寵物沐浴露 台中男走私入境網售獲緩起訴

林男標榜有上百種的電子煙油口味。（警方提供）

2022/10/05 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子嗅到電子煙龐大商機，透過中國友人購買大批含有尼古丁成分電子煙油，裝入桶裝寵物沐浴露走私通關入境規避查緝，再由林男一方分裝後標榜有上百種口味在網路販賣，案經台中市刑大循線破獲並依違反藥事法移送法辦，林繳回犯罪所得，檢方最近緩起訴處分。

台中市刑大偵二隊去年底網路巡邏時，發現有賣家在網路陳列、刊登及販售電子煙訊息，持續追查後發現其販售的電子煙油內含有尼古丁成分，並鎖定38歲的林姓賣家涉嫌重大，經蒐證完備後，前往林男家中及倉庫搜索，當場查獲市價超過250萬元的電子煙油3761支。

請繼續往下閱讀...

偵二隊長洪緯儒表示，經調查，林男見電子煙市場龐大，有利可圖，遂與中國友人合作，由友人購買大批含有尼古丁成分電子煙油後，裝入桶裝動物專屬沐浴露走私通關，以規避警方查緝，運入台灣後再由員工另外進行分裝，並在購物網站上販售。

此外林男更以「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」為噱頭，吸引癮君子上網購買，經統計，林男所販售的電子煙油口味高達近百種，各種口味應有盡有，全案依違反藥事法移送台中地檢署後，檢方最近偵結，因林已繳回百萬不法所得，給予緩起訴處分。

警方表示，青少年使用電子煙人數不斷攀升，以為抽電子煙對身體比較沒有傷害，但其實電子煙補充液中還是含有尼古丁成分，呼籲含有尼古丁之電子煙納入藥品管理，且目前衛生機關並未核准電子煙產品，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據《藥事法》規定，將處7年以下有期徒刑得併科5千萬元以下罰金。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

電子煙油裝進寵物沐浴露瓶裝內，再走私入境分裝販賣。（警方提供）

警方查扣大批含尼古丁成分的電子煙油。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法