全台7.9萬名青少年用電子煙 家長及校長等團體籲立院速修法禁止

家長團體等教育團體和菸害防制團體今召開聯合記者會，呼籲立法院本會期應速通過菸害防制法的修法。（全國家長會長聯盟提供）

2022/09/26 11:44

〔記者林曉雲／台北報導〕家長團體等教育團體和菸害防制團體今召開聯合記者會表示，依國健署調查，推估全台有7.9萬名青少年使用電子煙，包括2.3萬名國中生及5.6萬名高中職生，鑑於校園電子煙危害嚴重，呼籲立法院本會期應通過菸害防制法的修法。

中華民國中小學校長協會常務監事洪珮瑀表示，用法律保障下一代健康真的不能再等，讓年輕人不碰任何菸品、不受菸商誘惑、了解新型菸品的危害，為了年輕人的健康及未來，懇請行政院、立法院、衛福部應儘速完成菸害防制法修法、不能再拖延。

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全國家長會長聯盟理事長、苗栗縣家長協會理事長的黃正銘表示，一個班級40個學生，竟然搜出30幾套電子煙載具，且是相同款式系列，顯示菸商已深入班級、深入校園，身為家長除了心痛，更要立即起而行努力保護孩子，包含國健署、衛福部、教育部、家長、老師、專家、健康組織都一致認為要禁止新型菸品，呼籲政府務必儘速完成菸害防制法修法。

具有家長及學生雙重身分的林珊如說，107年大學入學時，班上僅2位同學吸菸，今年6月畢業時，班上30個人已有25人吸電子煙；新竹市補教協會理事長彭俊橙說，兒子讀國三時被同學「強索」2千元買電子煙，兒子現在上大學，一度也吸電子煙；台北市家長會長協會理事長周季平說，一開學就收到國中生與高中生家長求助，班上同學抽電子煙，學長姐竟是供應商。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然醫師說，世界衛生組織警告：菸草公司的目標是要讓下一代持續對尼古丁成癮，新型菸品就是菸商的新武器。

台灣兒科醫學會副秘書長、三總小兒科部主任陳錫洲醫師說，因電子煙成癮而累積過量尼古丁，將可能導致危害正在發育中青少年的神經系統。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，英美兩國因對成人開放電子煙，結果導致青少年深陷電子煙危機，台灣應以此為鑑，勿重蹈覆轍。

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