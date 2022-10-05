台藝大前校長謝顒丞捲入教師甄聘黑箱案，獲判無罪確定。（資料照，取自台藝大官網）

2022/10/05 12:25

〔記者張文川／台北報導〕國立台灣藝術大學9年前甄選舞蹈系專任教師，曾獲國家文藝獎的現代舞者姚淑芬排名第一卻落榜，控告時任校長謝顒丞變造「擬聘建議表」，以便圈選特定人選擔任專任教師，導致她落選；法院一審依偽造文書罪判謝顒丞1年6月徒刑，二審高等法院認為罪證不足，今年5月逆轉改判謝無罪；最高法院日前駁回檢方上訴，歷經8年纏訟的謝顒丞終告無罪確定，爭回清白。

台藝大表演藝術學院舞蹈系於2013年新聘專任教師，經系、院、校級教評會審議，由時任校長謝顒丞圈選張婷婷擔任專任助理教授。此結果引起甄選成績第一名的姚淑芬不滿，提起行政爭訟，行政訴訟認定甄選過程有瑕疵，違反正當法律程序，撤銷核聘處分。

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姚淑芬據此行政結果，提起偽造文書告訴，控告謝顒丞、舞蹈系主任吳素芬涉變造擬聘建議表。新北地檢署先後起訴2人。

審理時，謝顒丞否認犯罪，堅稱沒有任何犯意和動機，他與應試者皆非親非故，根本沒必要指示遴聘任何人。一審新北地院認為，姚淑芬最初甄試評分排名第一，謝顒丞利用職務機會影響校教評會決審排列的優先順序，影響學生受教權，依公務員假借職務上機會故意犯行使變造公文書罪，判刑1年6月。

二審高院認為，謝顒丞並非北藝大舞蹈系教授，也非系、院、校級教評會委員，依舞蹈系聘任案的最初簽呈，原以具博士學位或助理教授以上職級才有應聘資格，後來由吳素芬（更二審另案審理中）經副校長電聯當時在國外的謝顒丞電話後，才放寬為講師職級。

高院認為，3位候選人中，僅張婷婷符合最初簽呈的擬聘資格，難以認定謝顒丞事前有介入聘任、排除其他人選的行為；本案聘任程序雖有瑕疵，行政法院撤銷核聘處分，但不等同於有犯罪，無法證明謝有犯罪的故意，因此認定謝的罪證不足，今年5月撤銷一審有罪判決，改判謝無罪。

檢方不服上訴，最高法院日前認為二審認定無誤，駁回上訴，謝顒丞無罪確定。

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