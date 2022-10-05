為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台藝大前校長謝顒丞捲入教師甄聘黑箱案 獲判無罪確定

    台藝大前校長謝顒丞捲入教師甄聘黑箱案，獲判無罪確定。（資料照，取自台藝大官網）

    台藝大前校長謝顒丞捲入教師甄聘黑箱案，獲判無罪確定。（資料照，取自台藝大官網）

    2022/10/05 12:25

    〔記者張文川／台北報導〕國立台灣藝術大學9年前甄選舞蹈系專任教師，曾獲國家文藝獎的現代舞者姚淑芬排名第一卻落榜，控告時任校長謝顒丞變造「擬聘建議表」，以便圈選特定人選擔任專任教師，導致她落選；法院一審依偽造文書罪判謝顒丞1年6月徒刑，二審高等法院認為罪證不足，今年5月逆轉改判謝無罪；最高法院日前駁回檢方上訴，歷經8年纏訟的謝顒丞終告無罪確定，爭回清白。

    台藝大表演藝術學院舞蹈系於2013年新聘專任教師，經系、院、校級教評會審議，由時任校長謝顒丞圈選張婷婷擔任專任助理教授。此結果引起甄選成績第一名的姚淑芬不滿，提起行政爭訟，行政訴訟認定甄選過程有瑕疵，違反正當法律程序，撤銷核聘處分。

    姚淑芬據此行政結果，提起偽造文書告訴，控告謝顒丞、舞蹈系主任吳素芬涉變造擬聘建議表。新北地檢署先後起訴2人。

    審理時，謝顒丞否認犯罪，堅稱沒有任何犯意和動機，他與應試者皆非親非故，根本沒必要指示遴聘任何人。一審新北地院認為，姚淑芬最初甄試評分排名第一，謝顒丞利用職務機會影響校教評會決審排列的優先順序，影響學生受教權，依公務員假借職務上機會故意犯行使變造公文書罪，判刑1年6月。

    二審高院認為，謝顒丞並非北藝大舞蹈系教授，也非系、院、校級教評會委員，依舞蹈系聘任案的最初簽呈，原以具博士學位或助理教授以上職級才有應聘資格，後來由吳素芬（更二審另案審理中）經副校長電聯當時在國外的謝顒丞電話後，才放寬為講師職級。

    高院認為，3位候選人中，僅張婷婷符合最初簽呈的擬聘資格，難以認定謝顒丞事前有介入聘任、排除其他人選的行為；本案聘任程序雖有瑕疵，行政法院撤銷核聘處分，但不等同於有犯罪，無法證明謝有犯罪的故意，因此認定謝的罪證不足，今年5月撤銷一審有罪判決，改判謝無罪。

    檢方不服上訴，最高法院日前認為二審認定無誤，駁回上訴，謝顒丞無罪確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台藝大前校長捲入甄選教師變造文書案 改判無罪
    2022/05/11 16:57

    台藝大前校長捲入甄選教師變造文書案 改判無罪
    甄選教師涉動手腳 台藝大前校長判刑
    2019/09/07 05:30

    甄選教師涉動手腳 台藝大前校長判刑

    熟女保健品一上市賣翻！被醫師狂讚
    甄選教師動手腳 台藝大前校長判刑1年6月
    2019/09/06 17:51

    甄選教師動手腳 台藝大前校長判刑1年6月
    兩位國家文藝獎得主天上人間的對話
    2018/05/01 23:07

    兩位國家文藝獎得主天上人間的對話

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播