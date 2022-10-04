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    機上行李箱滑落砸傷乘客頭頸 7旬婦過失傷害判刑判賠

    七旬婦人在飛機上不慎將置物櫃內行李箱滑落砸傷男乘客頭頸部，不僅被依過失傷害罪判拘役20天定讞，高院另判她應賠償16萬多元確定。（記者楊國文攝）

    七旬婦人在飛機上不慎將置物櫃內行李箱滑落砸傷男乘客頭頸部，不僅被依過失傷害罪判拘役20天定讞，高院另判她應賠償16萬多元確定。（記者楊國文攝）

    2022/10/04 22:12

    〔記者楊國文／台北報導〕任姓7旬婦人搭機自中國上海飛抵台北松山機場時，拿置物櫃內的行李箱時不慎掉落，砸到坐在座位上的陳姓男乘客頭、頸部，造成他腦震盪、頸部挫傷等傷害，陳男提告並求償，任婦原本坦承犯行，但審理時改口是他人拿行李時，將她的行李箱推落，陳男受傷與她無關，但高等法院認定說詞不實，日前判她拘役20天，得易科罰金2萬元定讞；民事部份，高院判應賠償陳男16萬多元確定。

    在科技公司任職的陳男提告指出，2019年8月4日搭乘長榮航空班機自中國上海市飛往台北，班機於當天晚上9時49分抵達台北松山機場。

    同班機的任姓婦人起身拿取他座位上方置物櫃內的行李箱時，不慎讓行李箱滑落而砸中他的頭、頸部，造成他腦震盪、頸部挫傷等傷害，導致他必須多次往返醫院神經外科就診及承受精神上痛苦，因此提告任婦涉犯過失傷害罪，並須賠償神慰撫金96萬元、醫療費、交通費等共100萬元。

    任婦在偵查時坦承當天拿行李時，登機箱不小心掉落砸到陳男頭、頸部，她一直關心陳男，並且有航空人員幫忙處理，她犯了錯願意負責。不過，台北地院審理時，任婦改口否認犯行，辯稱當時是別人拿行李時，將她的行李箱推落，導致行李箱滑落砸傷陳男，並非她的過失。

    不過，一、二審均不採信任婦說詞，認定她涉犯過失傷害罪，判拘役20天，得易科罰金2萬元確定。

    民事部份，任婦審理時仍堅稱，當時是其他乘客在置物櫃上拿行李時，不慎將她的行李箱推落，她起身去接但未接到，行李箱才會落下砸到陳男，她並無過失。

    高等法院民事庭審理指出，事故發生後，任婦曾傳送「開個機關艙，行李掉出來讓你受到挫傷，心中十分過意不去，希望早點康復」等簡訊給陳男，且不久重覆傳送簡訊盼他早日康復，認定她已明確坦承過失，應負起賠償責任，經審酌陳男的傷勢、醫療費用及任婦平時擔任家管，並無足夠財力等情形，判她應賠償16萬多元確定。

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