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    首頁　>　社會

    打籃球違反「圓柱體原則」害對方十字韌帶斷裂 防守男被訴

    士檢認定防守王男違反「圓柱體原則」，害進攻李男十字韌帶斷裂，依過失傷害罪嫌將王男起訴。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

    士檢認定防守王男違反「圓柱體原則」，害進攻李男十字韌帶斷裂，依過失傷害罪嫌將王男起訴。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

    2022/06/21 14:51

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市李男前年赴士林運動中心多功能綜合球場打籃球，與王姓對手碰撞後倒地，導致左側前十字韌帶斷裂，士林地檢署認定王男違反「圓柱體原則」，依過失傷害罪嫌將王男起訴。

    起訴指，2020年7月12日下午1時許，李、王等人正在打全場，王男身為防守一方，卻過度侵犯李男圓柱體，導致李男上籃落地時與王男碰撞，摔落地面後左側前十字韌帶斷裂。

    王男辯稱，該場比賽只是一般正常籃球比賽，他單純卡位，沒有撞李男，也沒有用手肘或屁股撞人，是李男重心不穩撞到他才彈出，且籃球比賽本來就存在風險，否認過失傷害犯行。

    圓柱體原則：雙手與肩同寬繞一圓圈 攻守不能侵入該範圍

    檢察官傳喚擁有國家A級裁判的張男，解釋何謂「圓柱體規則」？張說，並非圓柱體「規則」，而是「原則」，代表雙手與肩同寬繞一圓圈範圍，是進攻與防守的原則，不能侵入這個範圍。

    至於何謂圓柱體原則？張姓裁判說，上籃、防守都會往前，球員往上跳投、防守時，有時會有接觸，下來就應該在各自位置上，才是合法接觸。

    張姓裁判表示，按照規則來看，王男確實違反圓柱體原則，但這種接觸在籃球場頗為常見，另依影片畫面可知，王男並未起跳，而是站在原地，雙方接觸的是身體，王男也自認沒有犯規。

    同屬證人的孫姓裁判則說，王男並非「面對」李男，所以不是合法防守。

    檢察官認為，依當下情況，並無不能注意的情形，王男卻疏未注意，在李男起跳上籃落地前，兩人發生碰撞，導致李男左側前十字韌帶斷裂，認定王男違反圓柱體原則，依過失傷害罪嫌將王男起訴。

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