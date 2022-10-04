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    曾買兇狙殺黑道角頭 「威震」董座吳明達又涉博弈洗錢被逮

    嫌犯吳明達。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯吳明達。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/10/04 20:53

    〔記者劉慶侯／台北報導〕盤踞台北市大同區的黑道組織「威震集團」董事長吳明達，今年6年間才被警方蒐證逮捕，因涉及雙北市自二月間先後的發生多起槍擊示威案，和買兇意圖狙殺萬華黑道角頭大哥。吳明達今（4）日再被台北市刑警大隊偵三隊拘提，指控他涉及網路博弈與洗錢，不法地下匯兌金額龐大，危害金融秩序，全案警方仍在深入偵訊調查中。

    警方表示，吳明達曾在民國88年，在北市中山區持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生而震驚社會；服刑近18年出獄後，以公司型態成立「威震」集團，表面上多從事義捐米糧、捐血、口罩等善事，但暗中仍搞黑道勾當。

    警方表示，吳明達在今年初與新北市李姓建商有債務糾紛，對方透過萬華區最大咖的黃姓角頭「源兄」居中協調，但吳不給面子，竟涉嫌先槍擊李姓建商住處威嚇，再兩度買兇企圖暗殺黃，因未遂進而又找槍手對黃位在萬華的開發公司開槍示威，險些引爆北市西區黑道角頭間的血腥爭權奪位風波。

    警方鑑於李姓建商與「源兄」均分遭槍擊威嚇事件，恐將引發江湖血腥報復風暴，警方組成專案小組進行蒐證，在6月中旬針對吳明達進行清剿，在雲林先將吳嫌逮捕，並同步逮捕涉嫌的10名共犯。訊後依涉嫌組織犯罪、槍砲等罪嫌移送台北地檢署偵辦。但旋即以1百萬元獲得交保。

    台北市地檢署事後根據檢舉蒐報，得知吳明達另涉及網路博弈與金額龐大的洗錢行為，嚴重危害金融秩序，再責令台北市刑警大隊進行證據補強和調查，果然發現吳明達在資金往來上有貲議，警方今天持搜索票前往天龍三溫暖拘提吳明達等人到案，目前偵訊中，預計晚間移送台北地檢署複訊。

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