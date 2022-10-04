為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    破壞抗日先烈十三公紀念墓園墓碑 男毀損古蹟罪起訴

    簡男將「樹林抗日先烈十三公紀念碑」神桌上的香爐、蠟燭等全部推翻。（資料照）

    簡男將「樹林抗日先烈十三公紀念碑」神桌上的香爐、蠟燭等全部推翻。（資料照）

    2022/10/04 16:57

    〔記者王定傳／新北報導〕去年間，簡姓男子闖入新北市樹林區抗日先烈十三公紀念墓園，破壞園內用以供奉神明的大香爐等物，甚至還破壞經新北市政府公告為古蹟的十三墓碑、十三公碑座各1個，另又闖進軍人位於樹林的軍人忠靈祠，破壞香爐及地毯，新北地檢署今日依刑法毀損古蹟罪嫌、毀損罪嫌起訴簡男。

    檢警調查，去年9月16日上午9時許，簡男闖進樹林抗日先烈十三公紀念墓園，徒手搗毀用以供奉神明的大香爐、小香爐、燭台、燈具、盆栽，甚至還破壞經新北市政府公告為古蹟的十三墓碑、十三公碑座各1個。

    檢警調查，同月19日，簡男竟又連犯3案，先在樹林大同山破壞汽車，還闖進樹林英俊街一處土地公廟，破壞土地公神像衣服、香爐、盆栽、光明燈、燭台，後來闖進樹林軍人忠靈祠，破壞大廳內的香爐及地毯。

    檢警調查，10月11日中午12時許，簡男又跑到土城金城路一處土地公廟，推倒香爐；警方循線逮捕簡男，他的精神狀況不佳並聲稱「這些都是邪教」。

    檢方認為，簡男在抗日先烈十三公紀念墓園的行為，涉嫌違反文化資產保護法及刑法毀損古蹟罪嫌，請法院從一重以毀損古蹟罪嫌論處，至於其餘犯行則涉犯毀損罪嫌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高處連丟3支滅火器砸中千萬消防器材車 女子被制伏送辦
    2022/09/27 11:22

    高處連丟3支滅火器砸中千萬消防器材車 女子被制伏送辦
    別以為小事！破壞選舉旗幟看板 中警：恐涉選罷法、5年以下有期徒刑
    2022/08/31 14:29

    別以為小事！破壞選舉旗幟看板 中警：恐涉選罷法、5年以下有期徒刑

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    牛排館疫情不外借廁所 莾男竟踢壞電動門判刑3月定讞
    2022/08/08 13:09

    牛排館疫情不外借廁所 莾男竟踢壞電動門判刑3月定讞
    酒後進遊藝場輸到清晨 怒砸機台被依毀損罪準現行犯送辦
    2022/06/20 07:45

    酒後進遊藝場輸到清晨 怒砸機台被依毀損罪準現行犯送辦

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播