破壞抗日先烈十三公紀念墓園墓碑 男毀損古蹟罪起訴

簡男將「樹林抗日先烈十三公紀念碑」神桌上的香爐、蠟燭等全部推翻。（資料照）

2022/10/04 16:57

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，簡姓男子闖入新北市樹林區抗日先烈十三公紀念墓園，破壞園內用以供奉神明的大香爐等物，甚至還破壞經新北市政府公告為古蹟的十三墓碑、十三公碑座各1個，另又闖進軍人位於樹林的軍人忠靈祠，破壞香爐及地毯，新北地檢署今日依刑法毀損古蹟罪嫌、毀損罪嫌起訴簡男。

檢警調查，去年9月16日上午9時許，簡男闖進樹林抗日先烈十三公紀念墓園，徒手搗毀用以供奉神明的大香爐、小香爐、燭台、燈具、盆栽，甚至還破壞經新北市政府公告為古蹟的十三墓碑、十三公碑座各1個。

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檢警調查，同月19日，簡男竟又連犯3案，先在樹林大同山破壞汽車，還闖進樹林英俊街一處土地公廟，破壞土地公神像衣服、香爐、盆栽、光明燈、燭台，後來闖進樹林軍人忠靈祠，破壞大廳內的香爐及地毯。

檢警調查，10月11日中午12時許，簡男又跑到土城金城路一處土地公廟，推倒香爐；警方循線逮捕簡男，他的精神狀況不佳並聲稱「這些都是邪教」。

檢方認為，簡男在抗日先烈十三公紀念墓園的行為，涉嫌違反文化資產保護法及刑法毀損古蹟罪嫌，請法院從一重以毀損古蹟罪嫌論處，至於其餘犯行則涉犯毀損罪嫌。

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