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    館長辱罵公民老師「螺紋保險套」 高院判賠10萬

    「館長」陳之漢（見圖）辱稱網紅公民老師羅文為「螺紋保險套」等話被提告求償，高等法院今下午判陳應賠償10萬元。（翻攝自臉書）

    「館長」陳之漢（見圖）辱稱網紅公民老師羅文為「螺紋保險套」等話被提告求償，高等法院今下午判陳應賠償10萬元。（翻攝自臉書）

    2022/10/04 16:41

    〔記者楊國文／台北報導〕網紅「館長」陳之漢在直播時指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」挨告，被判處拘役20天確定，羅文再對陳提起民事訴訟，求償85萬元，並要求陳刊登道歉啟示，新北地院認定陳侵害羅文名譽權，判賠10萬元，陳不服上訴，主張一審判決金額過高，高等法院今判決上訴駁回，仍判陳應賠償10萬元，還可上訴。

    2019年7月間，本名羅碩文的羅文在YouTube頻道上批評館長陳之漢是「新民粹型領袖」；陳之漢同年9月4日開直播以羅文的諧音回擊，以「螺紋保險套」、「雜碎」等話影射辱罵，羅文憤而提告公然侮辱罪。

    新北地院認為，陳之漢所為已貶損羅文名譽，但審酌陳已坦承犯行，並當庭表達願意深切檢討自己，判決拘役20天，得易科罰金2萬元，上訴後，二審駁回上訴確定。

    羅文再提起民事訴訟，求償85萬餘元，並要求陳之漢刊登道歉啟示。羅文依據雙方在YouTube訂閱人數的差距，以1人1元做為慰撫金的求償依據，2020年1月8日他的訂閱人數是3.15萬，而同年2月陳之漢是89.1萬，因此請求85萬9500元慰撫金，並請求道歉。

    對此，陳之漢坦承有以「螺紋保險套」等語侵害羅文名譽權，但他在刑事案件中，多次委託辯護人向羅文聯繫，表示和解意願，並非毫無彌補損害之意，且他言論雖是本於情緒所為的不當發洩辱罵，但無掀起、煽惑仇恨之意，辱罵時間僅約30秒，侵害情節非屬嚴重，對方請求賠償金額過高。

    新北地院審理認定，陳之漢以「螺紋保險套」等語影射辱罵，已侵害羅文名譽權，判決賠償10萬元，另駁回要求刊登道歉啟示部分。

    高等法院審理時，陳之漢舉媒體人彭文正侵害其名譽，卻只判賠5萬元為例，主張判決金額應在7萬元以下才合理。高院今下午4時判決上訴駁回，仍判陳應賠償10萬元，還可上訴。兩造均未聆判。

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