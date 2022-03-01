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    辱罵網紅公民老師「螺紋保險套」 館長陳之漢判賠10萬

    網紅「館長」陳之漢。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢。（資料照）

    2022/03/01 15:29

    〔記者王定傳／新北報導〕網紅「館長」陳之漢在直播時指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」挨告，被法院判處拘役20天確定，羅文再提85萬元求償，並要求陳之漢刊登道歉啟示，新北地院法官認定陳之漢所為，侵害羅文名譽權，判決賠償10萬元，可上訴。

    2019年7月間，羅文在YouTube頻道上批評館長陳之漢是「新民粹型領袖」；陳之漢同年9月4日開直播以羅文的諧音回擊，以「螺紋保險套」等語影射辱罵，羅文憤而提告公然侮辱罪。

    一審法院認為，陳之漢所為已貶損羅文名譽，但審酌陳已坦承犯行，並當庭表達願意深切檢討自己，判決拘役20天，得易科罰金2萬元，經上訴，二審駁回上訴確定。

    羅文再提85萬餘元求償，並要求陳之漢刊登道歉啟示；對此，陳之漢坦承有以「螺紋保險套」等語侵害羅文名譽權，但他在刑事案件中，多次委託辯護人向羅文聯繫，表示和解意願，並非毫無彌補損害之意，且他言論雖是本於情緒所為的不當發洩辱罵，但無掀起、煽惑仇恨之意，辱罵時間僅約30秒，侵害情節非屬嚴重，對方請求金額過高。

    至於道歉部分，陳之漢則主張，羅文在此事後多次透過YouTube上傳影片、接受新聞媒體採訪，且本案已時隔近2年期間，公開道歉未必對於羅文回復名譽較有利；另外，公開道歉除對於回復名譽有限，因公開道歉涉及他在憲法上不表意言論自由及具有心理上、精神上與道德上公開懲罰的功能，使行為人受到類似遊街示眾之屈辱，嚴重打擊行為人的人性尊嚴。

    法官審理後則判定，陳之漢以「螺紋保險套」等語影射辱罵，已侵害羅文名譽權，判決賠償10萬元，至於羅文要求陳之漢刊登道歉啟示部分則予以駁回。

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