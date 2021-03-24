罵網紅公民老師「螺紋保險套」 館長再嗆「敢告人，不敢出庭」

網紅「館長」陳之漢涉批評網紅公民老師「羅文」，高院今辯論終結，陳認罪，稱敢做敢當，但批評羅文竟上訴，且「你敢告人，不敢出庭」。（記者楊國文攝）

2021/03/24 12:14

〔記者楊國文／台北報導〕網紅「館長」陳之漢因不滿網紅公民老師「羅文」批評他的言論，在直播時反擊羅文是「王八蛋」、「螺紋保險套就是個雜碎」等不雅言詞，一審依公然侮辱罪判陳之漢拘役20天，得易科罰金2萬元，羅文不服判決，透過檢察官上訴稱判刑過輕，高等法院今開庭辯論，陳承認被控的犯罪事實，「我敢做敢當」，早已放棄答辯，但不滿羅文上訴舉動是為獲得媒體聲量，且每次都不出庭，狠嗆「你敢告人，不敢出庭」，「這個人真的是扯蛋」、「無聊」，訂4月28日上午10時宣判。

羅文是於去年7月9日在網路平台YouTube頻道上批評館長陳之漢是「新民粹型領袖」；館長不滿羅文的批評，同年9月4日開立直播，以羅文的諧音回擊，以「王八蛋」、「畜生」、「螺紋保險套就是個雜碎」等語影射辱罵羅文。

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羅文提告公然侮辱罪，台北地檢署起訴。台北地院認為，陳之漢所為已貶損羅文名譽，但審酌陳已坦承犯行，並當庭表達願意深切檢討自己，判決拘役20天，得易科罰金2萬元。羅文不服判決結果，透過檢方提起上訴。

高等法院今召開言詞辯論庭，羅文未到庭，成為陳之漢批評焦點，陳說「我一向敢做敢當」，「做錯事我認了」，一審時認為自己有社會責任，應該節省司法資源，檢察官也勸他勿做無謂答辯，因此他始終認罪，也放棄答辯，沒想到一審判他拘役20天，羅文竟然還請求檢察官上訴，自己卻不敢出庭。檢察官則當庭指稱一審判決過輕。

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