「就是你啦，不要看別人！」 警直擊闖紅燈當街大聲公點名

警方在車陣中發現陳男以車內喊話器點名要求停車。（警方提供）

2022/10/02 20:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男騎士1日闖紅燈被員警直擊，沿途鳴笛追車要將他攔下未果，最後在路口發現隱匿車陣中的騎士，立即開啟大聲公直接點名違規騎士特癥，卻讓其他騎士滿頭霧水還緊張的左右張望，最後一句「就是你啦，不要看別人！」這才讓他恍然大悟靠路邊下車，收下一張1800元罰單。

台中市第三分局交通分隊陳姓警員1日上午巡經東區復興路與振興路口時，發現一名穿墨綠相間上衣的陳姓機車騎士由振興路違規闖紅燈左轉復興路，立即上前攔查，未料陳男似乎沒察覺，還不停穿梭在車陣中，陳員駕車跟隨追逐約800公尺後，終於在建國路與台中路口發現違規陳男停在車陣中，立刻將巡邏車稍打橫停在路中，阻擋車輛通行。

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同時陳員並鳴笛示警，並使用車內喊話器要求停車，由於當時車陣中有不少汽機車在停等紅燈，也讓一旁用路人紛紛回頭查看，期間還有其他騎士以為被盯上，還默默的趕緊用腳將機車嚕到停止線後方，場景令人發噱，此時陳員索性點名陳男特癥，「那個穿綠色衣服的靠旁邊，那個，便當（意指機車上載有便當），就是你，帶便當那個，就是你啦不要看別人！」

陳男此時終於會意過來就是在講自己，這才說乖乖靠路邊拿出證件給員警，雖表示趕時間未聽到警笛，仍收下一張1800元罰單；警方表示，最後依違反道路交通管理處罰條例第53條當場製單舉發，呼籲用路人應遵守交通規則，行經路口時注意減速慢行小心通過，勿貪一時之快違規闖越馬路，以避免交通事故發生。

陳男闖紅燈後還持續穿梭車陣。（警方提供）

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