10/1 今彩539頭獎開出3注！獎落花蓮、桃園、台中

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/10/01 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月1日）開獎的第111000235期今彩539開出3注，每注可得800萬元，分別由桃園市中壢區普仁里新中北路117號「金沙彩券行」、台中市沙鹿區鎮南路二段231號「鑫寶金財神彩券行」及花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽豐路一段61號1樓「向前看彩券行」開出。第111000235期雙贏彩摃龜。

第111000235期雙贏彩中獎號碼為「02、03、08、09、10、12、13、15、16、17、18、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1536注中獎，每注可得100元。

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第111000235期今彩539中獎號碼為「03、05、14、15、25」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6524注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9906注中獎，每注可得50元。

第111000235期39樂合彩中獎號碼為「03、05、14、15、25」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共331注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1859注中獎，每注可得1500元。

第111000235期3星彩中獎號碼為「606」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000235期4星彩中獎號碼為「0243」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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