為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    10/1 今彩539頭獎開出3注！獎落花蓮、桃園、台中

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/10/01 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月1日）開獎的第111000235期今彩539開出3注，每注可得800萬元，分別由桃園市中壢區普仁里新中北路117號「金沙彩券行」、台中市沙鹿區鎮南路二段231號「鑫寶金財神彩券行」及花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽豐路一段61號1樓「向前看彩券行」開出。第111000235期雙贏彩摃龜。

    第111000235期雙贏彩中獎號碼為「02、03、08、09、10、12、13、15、16、17、18、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1536注中獎，每注可得100元。

    第111000235期今彩539中獎號碼為「03、05、14、15、25」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6524注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9906注中獎，每注可得50元。

    第111000235期39樂合彩中獎號碼為「03、05、14、15、25」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共331注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1859注中獎，每注可得1500元。

    第111000235期3星彩中獎號碼為「606」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000235期4星彩中獎號碼為「0243」，正彩摃龜。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    10/1 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/10/01 20:46

    10/1 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    9/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    2022/09/30 22:24

    9/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    永慶與政大樹立產學合作新典範
    9/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/09/30 20:55

    9/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    9/29 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北市、台東縣
    2022/09/29 22:42

    9/29 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北市、台東縣
    9/29 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/09/29 21:02

    9/29 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播