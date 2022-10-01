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    男挺中天糾眾抗議NCC 推擠警察不解散罰3萬元

    「挺中天～反對撤照！」集會活動，遊行人員與警方發生推擠衝突。（資料照。記者塗建榮攝）

    「挺中天～反對撤照！」集會活動，遊行人員與警方發生推擠衝突。（資料照。記者塗建榮攝）

    2022/10/01 18:49

    〔記者吳政峰／台北報導〕周姓男子2020年間糾眾前往國家通訊傳播委員會（NCC），抗議中天電視台無法獲得續照，遊行範圍卻超過申請處所，且和警方發生推擠衝突，被台北市警局中正一分局認定違反集會遊行法，裁罰3萬元。周男不服，興訟抗罰，日前被台北高等行政法院駁回，全案確定。

    2020年10月間，黃姓男子向中正一分局申請許可在NCC濟南路辦公室前舉行集會遊行活動，由周男擔任該活動代理人，抗議目的為「民主監督聯盟白衫軍替天行道、討回公道，譴責假民主、真獨裁。2020年10/26挺中天～反對撤照！沒新聞自由就沒政府，譴責政治黑手掌控NCC」

    周男當天糾眾前往NCC抗議，在舞台上以麥克風號召群眾將道具棺材送入NCC，並率眾由濟南路往西欲離開集會核准地點，與員警發生推擠，中正一分局認定周男行為違法，舉牌「命令解散」，但周男仍率眾持續與員警發生推擠衝突。直到警方第3次舉牌「制止」該違法行為，周男於才率眾返回原許可集會地點。

    中正一分局認定周男所為已違反集會遊行法第28條第1項規定，去年1月15日對他裁罰3萬元。周男不服，興訟抗罰。

    周男主張，警方舉牌間隔僅1分鐘，如何能讓數百人參與的行動於1分鐘內解散？此顯違背常理及違背集會遊行法精神，他要求還原現場，由警察扮演群眾，若同樣情況能於1分鐘解散，他就接受裁罰，若做不到，就應撤銷裁罰。

    周男表示，警方警告舉牌，在場群眾皆無一人知悉、看見或聽見，此顯警方執勤不當，暗中製造栽贓不利證據，陷他於不義，故意誣陷，裁罰明顯不當。

    北高行指出，周男擔任該集會遊行代理人，與所率成員未於命令解散後立刻離去，直到警方第三次舉牌2小時後才解散離去，確有經命令解散而不解散的情事。警察舉牌時站在周男前方數公尺處，現場雖聲音嘈雜，然擴音器音量與背景聲音相較，難認周男均未看見或聽見。

    北高行表示，現場出現鞭炮聲響及煙霧，且群眾與員警發生推擠，集會已具有高度致人於傷的可能及危險性，周男率眾行為屬於暴力衝突及違法脫序行為，已違反核定集會遊行通知書許可附帶限制事項，為防止違法集會的脫法行為造成妨害社會秩序繼續擴大，及為維護員警、民眾的身體法益，中正一分局自得命令解散、制止。

    綜上，北高行認定中正一分局開罰無誤，駁回周男抗告，全案確定。

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