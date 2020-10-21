要求NCC不予中天換照 20青年學生團體發聲明

20個青年學生團體連署發聲明，要求NCC不予中天換照。（發起團體提供）

2020/10/21 21:02

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台灣青年民主協會與台灣學生聯合會、青年抵制假新聞陣線今天發表「我們要求NCC不予中天換照」聲明，他們表示，中天電視台於過去6年間，並未確實履行2014年換照所要求之附款，亦未符合媒體應盡之事實查證職責，已完全缺乏媒體及法律的基本要求，因而要求NCC應嚴審、檢視中天過去違法報導情事、未落實換照附款情況，不予換照，目前已有超過20個公民團體與學生團體連署。

中天電視執照即將於12月10日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）即將在下週一（26日）舉行中天電視換照聽證會。

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前日，前高雄市長韓國瑜及許多政治人物以「捍衛中天就是捍衛台灣新聞自由」之含義發文。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌表示，有線電視所佔用的電波頻率本為有限性之公共資源，釋字第364號解釋即提到，電視之表意也須自律並善盡社會責任，若藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者，國家本得依法予以限制，相關發言已忽視中天屢次違法、忽視公共媒體責任、高度損害輿論市場和散播不實訊息之事實。​

聲明全文如下：

國家通訊傳播委員會（NCC）即將在下週一（26日）舉行中天電視換照聽證會，對此我們認為，中天電視台於過去6年間，並未確實履行2014年換照所要求之附款，亦未符合媒體應盡之事實查證職責，已完全缺乏媒體及法律的基本要求，因而要求NCC應嚴審、檢視中天過去違法報導情事、未落實換照附款情況，不予換照！​

中天電視執照即將於12月10日到期，2014年時，中天即因違規情節眾多面臨換照危機，於當時換照諮詢委員會初審中，即有過半數專家認為，中天並未善盡媒體職責而不應換照（6位反對換照、5位支持換照），然NCC當時並未採納專家學者意見，而以「四項附款」作為通過中天換照前提，包含：（一）定期辦理員工教育訓練、（二）倫理委員會外部委員涵納性別平權、婦女權益、兒少保護、新聞自由、消費者保護等公民團體與專家學者、（三）盡速補實一名專職專責編審人員、（四）落實獨立審查人制度。​

2014年時，NCC以「審酌中天新聞台過去表現與未來6年的營運計畫，檢視其裁處紀錄已呈現逐年降低趨勢，中天公司亦已建立內控制度，以及逐步改善各類新聞自律相關規範及觀眾申訴處理機制」，通過其換照。​

但在過去幾年，中天不僅未落實獨立審查人制度，直至2019年才聘請獨立審查人，甚至過往中天內部之倫理委員會，對於談話節目之內容更曾言，「評論節目並非新聞報導，製作單位沒有事實查證的責任」；在2019年間，中天新聞台更多次有違反《衛星廣播電視法》事實查證原則、妨害兒少身心健康、妨害公序良俗、節目廣告化，導致NCC開罰之情事，於2019年遭開罰高達553萬元，更是國內新聞台之冠，不僅未落實當初附款所列之要求，更並未如NCC於通過其換照時所言，有良好運行的內控制度。​

前日，前高雄市長韓國瑜及許多政治人物以「捍衛中天就是捍衛台灣新聞自由」之含義發文，對此我們認為，有線電視所佔用的電波頻率本為有限性之公共資源，釋字第364號解釋即提到，電視之表意也須自律並善盡社會責任，若藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者，國家本得依法予以限制。相關發言也忽視了中天屢次違法、忽視公共媒體責任、高度損害輿論市場和散播不實訊息之事實。​

此外，中天新聞台所須履行的改善附款，並非當前民進黨政府所做出的決議，而是於2014年國民黨執政時期，NCC所提出作為通過換照的前提，當時中天電視台亦具體承諾並提出改善期程；且當時之委員亦表示「雖已建立相關機制，但因為執照期間表現違反相關規範情節嚴重，是否確能值得相信未來改善可能，實需視其表現而定」，我們認為部分有心人士，不應高舉新聞自由大旗，而忽視所謂新聞自由的實質意義，放任中天持續破壞公共輿論品質和壓縮言論自由。​

自2012年反媒體壟斷運動，至2019年各大專校院學生反中天、中時，進而成立青年抵制假新聞陣線，青年學生對於建立符合公眾利益、善盡查證義務之媒體立場，從未動搖。針對今年底中天換照，我們要求NCC應對中天電視台秉持其專業審查、檢視過去不良紀錄，不予換照。​

發起團體：

臺灣青年民主協會 TYAD、臺灣學生聯合會、青年抵制假新聞陣線​

連署團體：

社團法人彰化縣磺溪文化永續協會、社團法人台灣公民媒體文化協會、高雄學生民主聯盟、政大野火陣線、輔仁大學黑水溝社、行動山棧花、國立臺灣大學學生會、國立台灣大學研究生協會、經濟民主連合、台灣公民陣線、律師考試改革陣線、島國前進基金會、監所關注小組、Fridays For Future PCT、臺灣東突厥斯坦協會、獨立建國中壢大旗隊、台灣基督長老教會泰雅爾中會教社部、高醫透明革命星火社、臺灣學論議題論壇、學聲​、國立政治大學政治學系系學會​、公投護台灣聯盟、社團法人亞洲公共文化協會、華人民主書院（持續連署中）

▶︎ 團體連署表單：https://forms.gle/QDtdtSP8bo2sfdAN9

▶︎ 連署聲明全文：https://ppt.cc/fDwFUx

▶︎ 連署聲明圖片：https://bit.ly/3jkb87z

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