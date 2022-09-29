為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市酒駕累犯名單 首度驚見「毒」駕犯

    台北市交通事件裁決公布第10次酒駕累犯名單。（裁決所提供）

    台北市交通事件裁決公布第10次酒駕累犯名單。（裁決所提供）

    2022/09/29 16:31

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月31日酒駕新制上路，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所今日公告第10次酒駕累犯名單，共有13人，其中吳男因吸食毒品開車上路，按照《道路交通管理處罰條例》規定毒駕處以9萬元罰鍰，加上第2次累犯，吳男被開罰12萬元，也是北市首度公布毒駕案件。

    裁決所指出，第10次公告酒（毒）駕累犯名單計有13名、累計47名，其中累犯2次有12名，除了上述毒駕的吳君，還包括張君第1次酒駕於2020年12月13日駕駛汽車在新北市汐止區鄉友街遭攔停，復於今年7月5日駕駛汽車在本市通河西街被警方攔下開單（酒測值0.22）。

    王君第1次酒駕於2020年7月16日駕駛汽車在基隆市基金一路遭攔停，復於今年4月8日駕駛汽車在北市通河西街被警方攔下開單（酒測值0.42）。張君第1次酒駕於2021年9月22日駕駛機車在新北市淡水區文化路遭攔停，復於今年4月8日駕駛汽車在北市安康路被警方攔下開單（酒測值0.39）。

    林君第1次酒駕於2019年9月14日駕駛機車在北市民權西路遭攔停，復於今年4月12日駕駛機車在北市承德路被警方攔下開單（酒測值0.30）。許君第1次酒駕於2021年2月2日駕駛機車在桃園市中壢區新興路遭攔停，復於今年6月28日駕駛汽車在北市重慶北路被警方攔下開單（酒測值0.84） 。

    吳君第1次酒駕於2021年10月26日駕駛機車在花蓮縣光復鄕富愛街遭攔停，復於今年4月30日駕駛機車在北市延吉街被警方攔下開單（酒測值1.02）。劉君第1次酒駕於2019年9月10日駕駛機車在北市汀洲路遭攔停，復於今年7月22日駕駛機車在北市景福街路被警方攔下開單（酒測值0.48）。

    陳君第1次酒駕於今年3月21日駕駛汽車在新北市三重區重陽路遭攔停，復於7月5日駕駛汽車在北市辛亥路被警方攔下開單（酒測值0.74）。陳君第1次酒駕於2019年8月7日駕駛汽車在新北市鶯歌區德昌街遭攔停，復於111年7月5日駕駛汽車在北市農安街被警方攔下開單（酒測值0.28）。

    連君第1次酒駕於2020年9月9日駕駛汽車在北市安康路遭攔停，復於今年5月9日駕駛汽車在本市民權東路被警方攔下開單（酒測值0.50）。呂君第1次酒駕於2019年11月13日駕駛機車在北市吉利街遭攔停，復於今年5月7日駕駛機車在北市實踐街被警方攔下開單（酒測值0.35）。

    至於累犯3次則有1人，裁決所指出，劉君第1次酒駕於2019年9月6日駕駛機車在新北市五股區新五路遭攔停，第2次酒駕於2021年8月10日駕駛機車在新北市板橋區金門街遭攔停，復於今年4月6日駕駛機車在本市新湖二路被警方攔下開單（酒測值0.22）。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    今年2月才被抓 高雄男酒駕累犯又逆向
    2022/09/28 16:26

    今年2月才被抓 高雄男酒駕累犯又逆向
    酒駕騎電動自行車轉彎未打方向燈 高雄男4度落網
    2022/09/27 18:34

    酒駕騎電動自行車轉彎未打方向燈 高雄男4度落網

    夢時代超強週年慶 9/29盛大登場
    酒駕情節比前次輕卻判關 求改判被法官狠狠打臉
    2022/09/22 21:01

    酒駕情節比前次輕卻判關 求改判被法官狠狠打臉
    北市酒駕累犯第9波名單出爐 11人上榜
    2022/09/22 15:00

    北市酒駕累犯第9波名單出爐 11人上榜

    花旗2023年暑期實習生招募計畫開跑
    南投縣酒駕累犯公布首見女性但「照片從缺」 原來是...
    2022/09/16 09:34

    南投縣酒駕累犯公布首見女性但「照片從缺」 原來是...
    酒店經理3度酒駕不想坐牢 辯「喝酒是工作」、病父住院遭駁
    2022/09/11 22:53

    酒店經理3度酒駕不想坐牢 辯「喝酒是工作」、病父住院遭駁
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播