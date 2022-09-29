北市酒駕累犯名單 首度驚見「毒」駕犯

台北市交通事件裁決公布第10次酒駕累犯名單。（裁決所提供）

2022/09/29 16:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月31日酒駕新制上路，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所今日公告第10次酒駕累犯名單，共有13人，其中吳男因吸食毒品開車上路，按照《道路交通管理處罰條例》規定毒駕處以9萬元罰鍰，加上第2次累犯，吳男被開罰12萬元，也是北市首度公布毒駕案件。

裁決所指出，第10次公告酒（毒）駕累犯名單計有13名、累計47名，其中累犯2次有12名，除了上述毒駕的吳君，還包括張君第1次酒駕於2020年12月13日駕駛汽車在新北市汐止區鄉友街遭攔停，復於今年7月5日駕駛汽車在本市通河西街被警方攔下開單（酒測值0.22）。

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王君第1次酒駕於2020年7月16日駕駛汽車在基隆市基金一路遭攔停，復於今年4月8日駕駛汽車在北市通河西街被警方攔下開單（酒測值0.42）。張君第1次酒駕於2021年9月22日駕駛機車在新北市淡水區文化路遭攔停，復於今年4月8日駕駛汽車在北市安康路被警方攔下開單（酒測值0.39）。

林君第1次酒駕於2019年9月14日駕駛機車在北市民權西路遭攔停，復於今年4月12日駕駛機車在北市承德路被警方攔下開單（酒測值0.30）。許君第1次酒駕於2021年2月2日駕駛機車在桃園市中壢區新興路遭攔停，復於今年6月28日駕駛汽車在北市重慶北路被警方攔下開單（酒測值0.84） 。

吳君第1次酒駕於2021年10月26日駕駛機車在花蓮縣光復鄕富愛街遭攔停，復於今年4月30日駕駛機車在北市延吉街被警方攔下開單（酒測值1.02）。劉君第1次酒駕於2019年9月10日駕駛機車在北市汀洲路遭攔停，復於今年7月22日駕駛機車在北市景福街路被警方攔下開單（酒測值0.48）。

陳君第1次酒駕於今年3月21日駕駛汽車在新北市三重區重陽路遭攔停，復於7月5日駕駛汽車在北市辛亥路被警方攔下開單（酒測值0.74）。陳君第1次酒駕於2019年8月7日駕駛汽車在新北市鶯歌區德昌街遭攔停，復於111年7月5日駕駛汽車在北市農安街被警方攔下開單（酒測值0.28）。

連君第1次酒駕於2020年9月9日駕駛汽車在北市安康路遭攔停，復於今年5月9日駕駛汽車在本市民權東路被警方攔下開單（酒測值0.50）。呂君第1次酒駕於2019年11月13日駕駛機車在北市吉利街遭攔停，復於今年5月7日駕駛機車在北市實踐街被警方攔下開單（酒測值0.35）。

至於累犯3次則有1人，裁決所指出，劉君第1次酒駕於2019年9月6日駕駛機車在新北市五股區新五路遭攔停，第2次酒駕於2021年8月10日駕駛機車在新北市板橋區金門街遭攔停，復於今年4月6日駕駛機車在本市新湖二路被警方攔下開單（酒測值0.22）。

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