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    家樂福出內鬼！收銀員夥同丈夫 詐取、竊盜16萬商品

    桃園市中壢區家樂福內壢店出內鬼，38歲張姓女收銀員涉嫌夥同謝姓丈夫利用客戶使用禮券重印消費明細、留存原本，重複拿取明細中價值14萬餘元商品、未經結帳從張女負責的櫃台離去。（資料照）

    桃園市中壢區家樂福內壢店出內鬼，38歲張姓女收銀員涉嫌夥同謝姓丈夫利用客戶使用禮券重印消費明細、留存原本，重複拿取明細中價值14萬餘元商品、未經結帳從張女負責的櫃台離去。（資料照）

    2022/09/28 18:59

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢區家樂福內壢店出內鬼，38歲張姓女收銀員涉嫌夥同謝姓丈夫利用客戶使用禮券重印消費明細、留存原本，重複拿取明細中價值14萬餘元商品、未經結帳從張女負責的櫃台離去，另勾結覃姓警衛、李姓清潔工拿取商品短收金額，更夥同丈夫4度至家樂福八德店竊取2萬餘元商品，桃園地檢署調查後將4人依詐欺、背信、竊盜等罪嫌起訴。

    檢警調查，張女從2019年10月26日起至2020年2月26日間，趁著擔任櫃台結帳工作，於客戶使用禮券結帳時，將交易明細原本留存，重印交易明細（標示有「重印」字樣，無法辦理退貨）交付顧客，事後將蒐集到的交易明細原本交給54歲的謝姓丈夫，由謝男多次攜帶交易明細原本前往店內拿取相同商品，從張女負責的櫃檯未經結帳離去。

    謝男獲得商品後，部分由張女保留自用或送給親友，其餘分56次前往家樂福內壢店及其他分店辦理退貨，得款14萬餘元。

    張女另涉嫌掩護店內李姓清潔工、覃姓警衛自行購買商品時，僅結帳部分商品讓其離去，各短收1401元及1947元。

    然而，張女除與丈夫利用偷留存的交易明細取得商品，更於去年6月間4度前往家樂福八德店，涉嫌偷竊共2萬4千餘元商品，第4次犯案時被店家活逮報警處理；而此前犯行也因家樂福各分店發現退貨異常，調閱監視影像發現謝男幾乎天天退貨且金額過大，才追查出內鬼，報警處理。

    案經桃園地檢署偵辦，今天偵結將張女與其謝姓丈夫、李姓清潔員及覃姓警衛分依詐欺、背信、竊盜罪嫌起訴。

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