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    工作9年沒有請過特休 服飾店女員工遭資遣追討28萬薪水

    去年5月台灣受本土疫情爆發影響，高雄一家服飾店自主防疫停業2個月後也被迫倒閉。示意圖。（資料照）

    去年5月台灣受本土疫情爆發影響，高雄一家服飾店自主防疫停業2個月後也被迫倒閉。示意圖。（資料照）

    2022/09/28 11:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓女子在郭男經營的服飾店上班9年，去年5月受疫情影響，老闆通知自主停業不用上班，8月服飾店倒閉被迫失業，她認為服飾店不是政府公告宣布應停業的事業單位，因此提告索討33萬餘元的薪水和資遣費，高雄地院審理後，判郭男應付28萬餘元。

    判決指出，王姓女子從2014年3月開始到郭男經營的服飾店上班，薪水從18K一路緩升到25K，去年5月，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，郭男告知王女為了防疫，店裡要自主停業，結果一停就是2個月，等疫情稍緩時，服飾店也宣告倒閉。

    王女認為，停業期間的6、7月，她只各領到8千元薪水，8月也只領到1萬4千元薪水，加上工作9年來沒有請過的87天特休假，她認為郭男要付資遣費、未休假獎金及失業保險給付損失共33萬餘元。

    高雄地院審理時，郭男辯稱王女和他不是雇傭關係，且服飾店停業期間，他有和王女協調是否正常上班，如果要正常上班，就要去倉庫從事染衣服的工作，若不上班則領部分薪資8000元，是王女自己主動表示要休假，且疫情趨緩後，王女回來店裡上班沒多久就說要離職，他認為是自願離職才沒有給資遣費。

    法官審閱相關事證，認定王女和郭男是雇傭關係，但郭男從王女任職開始，就沒有幫她投保勞工保險，因此依勞基法規定「雇主違反勞動契約或勞工法令，致有損害勞工權益之虞者」，勞工得不經預告終止契約，因此郭男仍須付資遣費給王女，綜合其他請求的金額，判郭男應付28萬餘元，可上訴。

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