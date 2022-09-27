預付訂金才能優先看房？ 妙齡女悔付3萬2要不回

吳姓被害女房客租屋遇詐騙，圖為吳女和對方的租屋對話。（警方提供）

2022/09/27 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕1名23歲吳姓女子在臉書社團看到租屋資訊，看中桃園市中壢鬧區的3房2廳2衛且含車位的房子，月租僅1萬6000元，她約看屋對方卻回因該物件搶手，須先匯訂金3萬2000元才可優先帶看，吳女依約匯款卻看到網站上仍有該房出租資訊，最後才知道落入詐騙集團陷阱，對方還嗆說自己人在柬埔寨，讓她氣到向警方報案求助。

據了解，吳女是在臉書社團看到招租房屋資訊，先是和對方加通訊軟體好友詢問屋況及預約看房，在對方「前面有很多人在排隊看屋，若先付訂金則可優先看房」的搶租話術下，涉世未深的吳女幾經思考，決定先付3萬2000元給對方，希望能提前看房。未料，錢匯出後，她卻苦等不到對方聯繫，驚覺可能遭受詐騙，已向165反詐騙系統報案，由中壢警分局中福派出所依規定受理並做後續偵辦。

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警方提醒民眾避免看到便宜物件，卻先匯款看房被到詐騙，因為如果透過網路看到價格明顯低於行情，又有精美裝潢的房子，千萬不要單方面聯絡房東或仲介後就急於匯款，雖然在網路上搜尋房源非常方便，邇來也有不肖人士以此網路詐騙，其中又以年輕租屋族最常受害。

其慣用的租房騙術，第一騙，先付錢讓你優先看房。第二騙，假冒屋主帶看房，收完錢人間蒸發及第三騙，加入好友傳投資訊息。提醒大家在找房時一定要多注意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

吳姓被害女房客租屋遇詐騙，圖為吳女和對方的租屋對話。（警方提供）

吳姓被害女房客租屋遇詐騙，圖為吳女和對方的租屋對話。（警方提供）

吳姓被害女房客租屋遇詐騙，圖為吳女和對方的租屋對話。（警方提供）

吳姓被害女房客租屋遇詐騙，圖為吳女和對方的租屋對話。（警方提供）

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