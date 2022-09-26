9/26 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、桃園

今晚開獎的今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，分別於桃園市中壢區及新北市永和區開出。（圖擷自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/09/26 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（26日）晚開獎的第111000230期今彩539頭獎共開出2注，每注可得800萬元，分別由桃園市中壢區正義里中北路二段408號的頭億發彩券行及新北市永和區永和路一段13號的大吉大利投注站開出；第111000077期威力彩、第111000230期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000077期威力彩中獎號碼為「第一區：03、10、14、16、17、20，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得693萬7063元；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共194注中獎，每注可得4000元；陸獎共1260注中獎，每注可得800元；柒獎共2635注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5471注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7995注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4704注中獎，每注可得100元。

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第111000077期38樂合彩中獎號碼為「03、10、14、16、17、20」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共95注中獎，每注可得5750元；二合共1773注中獎，每注可得750元。

第111000230期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、08、09、13、15、17、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共128注中獎，每注可得500元；肆獎共2551注中獎，每注可得100元。

第111000230期今彩539中獎號碼為「02、07、10、11、23」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共270注中獎，每注可得2萬元；參獎共7798注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7849注中獎，每注可得50元。

第111000230期39樂合彩中獎號碼為「02、07、10、11、23」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共289注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2835注中獎，每注可得1500元。

第111000230期3星彩中獎號碼為「792」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000230期4星彩中獎號碼為「6751」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自台彩官網）

雙贏彩開獎獎號。（取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自台彩官網）

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