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    首頁　>　社會

    男疑持假鈔買毒被打死 3嫌判刑6至9年定讞

    張簡等因毒品交易，打死人被判定讞，高雄高分檢通知地檢署執行。（記者鮑建信攝）

    張簡等因毒品交易，打死人被判定讞，高雄高分檢通知地檢署執行。（記者鮑建信攝）

    2022/09/26 22:09

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子疑持假鈔買毒，遭吳、張簡和盧男3人分持球棒等兇器活活打死，被高雄高分院改依傷害致死罪，從輕量處6年6月至9年6月不等徒刑，檢方不服上訴被駁回定讞，高雄高分檢已發函地檢署通知3人入監執行。

    據了解，2021年6月30日凌晨，被告張簡男子開車載友人吳男、盧男外出購物、兜風，駛經高雄市三民區金獅湖附近，他想起陳男疑持假鈔向他買毒，3人乃共謀假藉賣毒，誘騙陳碰面並給予教訓。

    當天凌晨4點多，雙方約在大順2路賣場外碰面，陳由黃姓友人騎車載他抵達現場後，他與坐在副駕駛座吳男短暫交談卻起衝突，隨即拔腿往順昌街狂奔，吳則手持折疊刀緊追在後，此時張簡見狀駕車前往攔阻他去路。

    陳男隨後被張簡等人分持折疊刀、球棒等兇器攻擊大量出血，吳等始驚覺闖下大禍駕車逃逸，陳經人報警送醫仍傷重不治。

    被告張簡等3人應訊時雖坦承打人，但辯稱只是要教訓陳，否認要殺人。

    高雄地院依共同殺人罪，判處吳14年徒刑、盧13年、張簡12年6月，3人不服上訴，高雄高分院認定沒有殺人犯意，改依傷害致死罪論處，分別判處張簡、吳和盧，徒刑6年6月、9年6月和8年6月，檢方卻不服上訴，被最高法院駁回，高雄高分檢收到判決書，並指示地檢署依法執行。

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