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    澎湖旅外鄉親牽線 扶輪社台北仁愛社跨海捐贈住警器

    國際扶輪社跨海捐贈，澎湖縣政府消防局火警警報器。（記者劉禹慶攝）

    國際扶輪社跨海捐贈，澎湖縣政府消防局火警警報器。（記者劉禹慶攝）

    2022/09/26 19:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際扶輪3522地區第一分區聯合社會服務列車開抵澎湖，在第一分區副助理總監胡昭安（澎湖旅外鄉親）居中引薦下，由台北市仁愛社主辦，邀集台北東區社等8社，共同捐贈澎湖縣消防局住宅用火災警報器1000顆。

    捐贈儀式在消防局禮堂舉辦，由縣長賴峰偉親臨主持，並致贈感謝狀。出席貴賓包括總監特別顧問蔡衍榮、第一分區助理總監劉文正、第一分區副助理總監胡昭安、主辦社台北仁愛社社長楊家昌，以及協辦之8社社長與代表，共計32人，特別跨海抵澎，參與這場別具意義的捐贈儀式。

    此次捐贈住宅用火災警報器，主要設置於一般民眾住宅，可以在火災初期偵測到濃煙或高溫，並發出警示聲響，提醒民眾及早應變逃生，對於減少民眾生命財產損失有極大的幫助。澎湖縣白沙鄉曾發生因廚房煮食不慎引發火勢，幸得住宅用火災警報器啟動示警，即時防止一場火災發生案例，

    未來澎湖縣政府消防局針對弱勢族群（獨居長者、身心障礙、低收入戶）及5樓以下的集合式住宅應依其風險性，優先協助裝設，讓民眾獲得最大的實質效益。

    住宅用火災警報器裝設簡易，使用乾電池即可啟動，平時只須定期自行檢測性能及電量即可，建議「偵煙式火災警報器」安裝在供人就寢的居室、走廊、樓梯間等濃煙易流動的場所，而「定溫式火災警報器」安裝於平時有煙之處所如廚房等，詳細安裝方式亦可參考內政部消防署網站。

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