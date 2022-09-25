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    工藝師柯建華認證「金媽祖」內銅外金 完全黃金打造須2噸

    工藝師柯建華（左）表示，「金媽祖」是內銅外金，但全身黃金確有276公斤，批檢舉人沒有物理常識。（擷取自柯建華臉書）

    工藝師柯建華（左）表示，「金媽祖」是內銅外金，但全身黃金確有276公斤，批檢舉人沒有物理常識。（擷取自柯建華臉書）

    2022/09/25 17:58

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮「金媽祖」遭質疑非純金，並經法院認證內部為銅體，製作「金媽祖」的工藝師柯建華表示，這是選舉到了，有人惡意檢舉，而且檢舉人沒有物理常識，因為要製作高4.2尺的「金媽祖」當然要先用銅鑄模，再用信徒捐贈的276公斤黃金鎔成金板後組裝上去，之前外界即一再謠傳「金媽祖」是貼金箔，根本都是胡亂揣測，他接受委託哪敢作假，絕對是276公斤黃金都用在「金媽祖」身上。

    高4.2尺神像 要先用銅鑄模

    大甲鎮瀾宮於多年前將信徒還願的上百萬面金牌，鎔鑄並雕刻成一尊高4.2尺、270公斤的「金媽祖」，去年底有民眾向台中地檢署檢舉鎮瀾宮董事長顏清標涉詐欺等罪，檢方日前偵結，以逾10年追訴期不起訴，並查出「金媽祖」是「銅製實心」。

    製作「金媽祖」的工藝師柯建華對此憤怒地表示，「檢舉人一點物理常識都沒有！」強調4.2尺高的神像要完全以黃金打造，須用到重達2噸的黃金，根本無法找到這麼多的金子。

    276公斤的黃金鎔成金板組裝再雕花

    他說，「金媽祖」是以銅塊製模，再使用信徒供奉的276公斤的黃金，鎔成金板組裝上去，然後再雕花、雕刻，讓一般人看不見連接的地方，這技術全台只有他辦得到，是真功夫。

    柯建華強調，信徒捐贈的276公斤金牌鎔成的黃金，全部都用在「金媽祖」上，強調「這是人家委託我做的，哪敢偷工減料！」，質疑是選舉將至，有心人士惡意檢舉操作。

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