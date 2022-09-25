鎮瀾宮「金媽祖」270公斤？檢方認證非純金 顏清標：經得起考驗

鎮瀾宮以信徒奉獻的金牌，打造出一尊黃金媽祖。（資料照）

2022/09/25 11:19

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮多年前將信眾還願答謝的金牌大大小小逾上百萬面，鎔鑄雕刻成一尊高4.2尺，逾270公斤重的「金媽祖」，安置在地下室的媽祖博物館，成為鎮廟之寶，但民眾於去年底向台中地署檢舉「金媽祖」非純金，鎮瀾宮事長顏清標涉及詐欺等罪嫌，最近地檢署偵查終結，因已逾10年追訴期而不起訴，但也證實「金媽祖」非純金打造，內部為銅體；顏清標對此強調，「金媽祖」是純金打造，絕對經得起考驗。

地檢署的偵查內容指出，民眾檢舉鎮瀾宮對外宣稱「金媽祖」是以1.2億元打造，但「金媽祖」並非純金，使用的黃金也未達270公斤，剩餘黃金不知去向，也僅支付廠商2000多萬元，質疑鎮瀾宮董事長顏清標涉及詐欺取財、侵占及背信等罪嫌。

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經地檢署調查，鎮瀾宮委託柯建華打造「金媽祖」，並找來模具協力廠商施景文等協助，地檢署傳喚證人蔡達雄、柯建華、施景文及鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等，施景文證實「金媽祖」內為實心銅製，是由其委託不詳的莊姓友人製作，再由柯建華使用鎮瀾宮提供信徒捐贈約270公斤的金牌等黃金熔鑄而成「金媽祖」的金身。

柯建華向檢方供稱，其承作「金媽祖」所得報酬僅300多萬元，並非檢舉人所稱2000多萬元，因「金媽祖」詳細製造日期不確定，檢方透過媒體報導推估，「金媽祖」於民國94年元宵節首次對外展覽，製作完成日期應於91到94年期間，但查證鎮瀾宮那幾年支出總額，並無法證明「金媽祖」支出費用是在什麼科目下支出，鎮瀾宮也未提供董事會決議等相關記錄或契約，無法對被告有不利的認定，加上詐欺取財罪、侵占罪及背信罪，刑法為5年以下，追訴期為10年，民眾檢舉已超過追訴時效，不得再追訴。

顏清標今天回應指出，這是有心人故意惡意檢舉，當初「金媽祖」是以276公斤的黃金打造，由於當時信眾捐贈的金牌不足，廟方還斥資3000多萬購買黃金打造，說「金媽祖」非純金是污辱所有信徒，強調「金媽祖」是純金打造，「神明前難道可以做假嗎？」絕對經得起考驗。

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