必須明年開始起訴的重罪 台南高分院長：台南殺警案不適用國民法官

台南高分院的院長黃瑞華因為直斷、親民的處事風格，被司法人喻為俠女，她說國民法官實現了民主價值，讓人民不像是韭菜政府說割就能割，也讓民眾能藉著參與司法、更了解司法。（記者王捷攝）

2022/09/23 15:29

〔記者王捷／台南報導〕曾砲轟起訴陳水扁國務機要費案違憲、判死鄭捷的法官黃瑞華，目前任職台南高分院長，她親民、直斷風格，被譽為司法界的俠女，今她到南區舉辦國民法官座談會時說，許多媒體罵法官是恐龍，顯示司法讓民眾感到不信任，但這次台南殺警奪槍案與國民法官擦肩而過，因為必須要明年1月1日起訴的重罪，國民法官才有機會參與，且國民法官法也規定，國民法官的人選不能是警察。

黃瑞華是司法官班第21期結業，她說出國民法官3項珍貴的地方，過去的時代，司法是威權的象徵，極權國家人民像韭菜，政府要割就割，國民法官彰顯民主的理念，這與黃瑞華的理念相同，她認為，司法從威權到民主，從工具到捍衛民主憲政體制的堡壘，都不是用一張解嚴令就可憑空而來，一路走來不容易，所以人民可以參與司法這件事，她認為是最珍貴的事。

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第二點則是國民法官是「電腦選的」，要連3次都被隨機抽中，能不經過考試，就取得與職業法官相同的權力，直接行使審判權，而最後一點則是被選上也能證明自己是被期待、能公平審判的人。

黃瑞華說，判決不容易，媒體常罵法官，判輕、判重很難決定，所以也應該讓人民嘗試看看，與職業法官共同行使審判權，讓司法程序更透明，裁判結果更接地氣，讓國民參與司法、所以更信任司法。

台南殺警案是最近民眾關注的事件，國民法官是否能參與？黃瑞華說不行，這是因為國民法官制度是明年1月1日才上路，必須要明年1月1日後起訴的案子，且是10年以上重罪、故意犯罪發生死亡的案子，才能讓國民法官參與審判。

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