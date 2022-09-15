13萬人有機會判被告生死 中選者年底前接獲通知

司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，國民法官新制已有13萬人造冊。（記者吳政峰攝）

2022/09/15 14:59

〔記者吳政峰／台北報導〕「國民法官法」明年元旦上路，只要是與死亡有關的重大案件，均交由六位國民法官與三位職業法官組成的合議庭審理。司法院刑事廳廳長彭幸鳴15日表示，各縣市已挑出13萬1998人造冊做為備選法官，通過法院審核者，將於年底前通知。

彭幸鳴指出，為因應國民法官制度將於明年1月1日施行，各地院預先評估明年所需備選國民法官人數後，分別通知所轄地各縣市政府，經統計備選國民法官合計共13萬1998人。各縣市政府已陸續進行隨機抽選程序，過程並進行公開直播，以昭公信。

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彭幸鳴說明，待法院審核資格後，各備選國民法官將於年底前陸續收到通知，中選者應做好明年有可能會擔任國民法官的心理準備。民眾收到來自法院的通知，如有任何疑惑，除了可以向各地院專責窗口諮詢、上網參考QA問答集之外，如有懷疑遭詐騙，也可撥打165反詐騙專線詢問。

彭幸鳴強調，通知書的設計，跳脫過往公務機關制式書函格式，用合乎直覺、美觀具親和力的排版，簡單易懂的文字，設計出信封、簡介、調查表、申請書等相關文件，讓民眾更容易理解國民法官制度內涵，進而願意參與審判。

司法院秘書長林輝煌說明，擔任國民法官，是權利，也是義務。三個半月後（2023年1月1日起），每件適用國民法官法的重大刑案，將會由6位國民法官與3位職業法官，共同組成9個人的合議庭，這是一個工作團隊，經由9個人仔細、充分地討論，才會進行表決，決定被告有罪無罪，以及判有罪時，應判多重的刑，每位國民法官都不會孤單，與夥伴討論、集思廣益之後，也將保有自己獨立的決定權。

司法院秘書長林輝煌說明國民法官新制。（記者吳政峰攝）

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