詐團恐用國民法官大賺一筆 院警疾呼「四不」勿受騙

司法院刑事廳長彭幸鳴、司法院秘書長林輝煌、警政署長黃明昭、刑事局長李西河（左至右）宣導國民法官反詐騙。（記者吳政峰攝）

2022/09/15 13:45

〔記者吳政峰／台北報導〕國民法官新制將於明年1月1日起正式施行，為防止詐騙集團冒用新制行騙，司法院與警政署15日於司法院共同舉辦「國民法官反詐騙記者會」，疾呼「四不」，請民眾勿受騙。

司法院祕書長林輝煌表示，國民法官制度施行後，法院將有4個「不會」，請民眾務必注意，以免上了詐騙集團的當。第一，法院不會要求國民法官加入LINE群組，第二，法院不會要求國民法官提供保證金，第三，法院不會要求國民法官提供存摺或提款卡，第四，法院不會要求國民法官操作自動提款機。

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調司法院辦事法官陳思帆解釋，法院首次通知均以「書面」，絕對不會透過「電話」，且不會要求民眾繳錢、提供帳號、提款卡、密碼，也不會要求提供個資以核對，請民眾遇到類似手法時，千萬不要落入圈套。

林輝煌說明，法院通知國民法官，會用書面、掛號或雙掛號信函的方式寄發，各地院已將明年預估所需的備選國民法官人數通知各轄區地方政府，地方政府目前正從年滿23歲（即2000年1月1日以前出生）的國民中，隨機抽選所需人數的「備選國民法官」。

林輝煌指出，經法院進行資格審查後，就會以「掛號信」寄送通知，讓民眾預先有明年可能會擔任國民法官的心理準備；明年有個案需審理時，法院會再從名冊中隨機抽選出本案的候選國民法官，不會有使用LINE群組、提供保證金或使用ATM領款的情形。

警政署長黃明昭表示，為展現打擊詐騙、守護治安決心，行政院已訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向破解詐騙手法，建立國內防詐騙、毀工具、擋金流、清集團目標。

黃明昭強調，隨著國民法官制度即將施行，詐騙集團也可能冒用國民法官制度行騙，故警方也同步進行防詐宣導，提升民眾「識詐」知能，讓全民在了解國民法官新制的同時，也培養自身防詐技巧，避免遭受詐騙。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴指出，將與全國各法院將持續與警政機關密切合作，共同防範詐騙，維護國民權益，使國民安心參與審判。

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