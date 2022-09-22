政院通過「外役監條例」修正案 法務部說明新制3大重點

法務部說明外役監條例修正案三大重點。（記者吳政峰攝）

2022/09/22 15:16

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院院會22日通過「外役監條例」修正案，法務部說明，新制強化了申請遴選進入外役監的受刑人資格審查，縮短外役監的收容日數，排除重大暴力罪犯，並增列淘汰事由，可有效降低脫逃風險，落實外役監的中間處遇功能。

法務部表示，外役監制度的設立目的，是為了讓受刑人入監執行一定期間後，能於獲釋前逐步適應社會生活。為落實外役監的中間處遇功能，達成受刑人復歸社會的矯正目標，使外役監制度契合監獄行刑法及外役監條例的立法意旨，並降低外役監受刑人伺機脫逃或逾期未歸，而有危害公共秩序、社會安全的風險，新制針對遴選資格、停止執行移回一般監獄的事由、返家探視核准基準等規定提出修法，適度調和外役監的制度性功能。

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法務部指出，行政院院會22日通過外役監條例修正案，共有3大重點。首先， 修正遴選要件（修正條文第4條），積極要件共有3項，第一，延長在監考核期間，修法前最低僅須執行2個月，修法後至少須執行逾3分之1刑期、累犯逾2分之；第二，縮短外役監收容日數：修法前無限制，修法後限制一年內可提報假釋者方得遴選；第三，強化資格審查，增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等二項要件，藉由審查受刑人在監表現、再犯風險等危險因子，降低外役監制度性風險。

消極要件則是排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之的犯罪，包括:故意犯罪致死、所犯係10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪。

第二大重點是增列淘汰事由（修正條文第18條），增訂「違反返家探視規定，情節重大」淘汰事由，強化機關考核權限，降低返家探視之制度性風險；增訂「受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行」淘汰事由，確保外役監受刑人均能適於外役作業；受刑人有違反外役監秩序、安全的行為或違反返家探視情節重大之情形，均須立即淘汰，收回已得的縮刑，確保社會安全。

第三大重點是增訂外役監受刑人返家探視要件（修正條文第21條），增列「在監行狀善良」、「無危害公共秩序、社會安全之虞」作為返家探視之的申請要件，加強外役監審查義務，確保返家探視制度效益與社會安全需求達於衡平。

法務部強調，本次外役監條例修正草案若經立法通過，將具有降低脫逃風險、減少社會危害、延長一般監獄執行期間落實中間處遇、協助提升受刑人復歸社會等修法效益，健全外役監之的階段性處遇功能。

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